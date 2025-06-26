Yeni James Bond Filminin Yönetmeni Açıklandı

YENİ 'James Bond' filminin yönetmeni açıklandı.

'Dune', 'Blade Runner 2049', 'Arrival' ve 'Sciario' gibi yapımlarla tanınan Denis Villeneuve'ün 'Bond' serisinin yeni filmini yöneteceği bildirildi. Açıklama filmin yapımcı şirketi 'Amazon MGM Studios' tarafından yapıldı. Şirketin duyurusunun ardından yönetmen Denis Villeneuve de açıklama yaparak, "Sinemaya gitmeyle ilgili en eski anılarımdan bazıları '007' ile bağlantılı. Sean Connery'nin oynadığı 'Dr. No' filminden beri babamla 'James Bond' filmlerini izleyerek büyüdüm. Ben koyu bir Bond hayranıyım. Benim için o kutsal bir karakter" ifadelerini kullandı.