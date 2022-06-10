"Yeşil Vatan Tırı", Hatay'da - Son Dakika
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"Yeşil Vatan Tırı", Hatay'da

10.06.2022 16:25

Orman Genel Müdürlüğü tarafından özellikle çocukları ormanlar hakkında bilinçlendirmek amacıyla hazırlanan "Yeşil Vatan Tırı", Türkiye turu kapsamında Hatay'ın Dörtyol ilçesine geldi.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından özellikle çocukları ormanlar hakkında bilinçlendirmek amacıyla hazırlanan "Yeşil Vatan Tırı", Türkiye turu kapsamında Hatay'ın Dörtyol ilçesine geldi.

?Orman Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz yıl yaşanan orman yangınlarının ardından bilinçlendirme amaçlı hazırlanarak tüm Türkiye'yi dolaşan Yeşil Vatan Tırı dün itibariyle ilçedeki Numune Evler Mahallesi Semt Pazar yerinde ziyaretçilerini ağırlayama başladı.

Burada öğrencilere, müzik eşliğinde çeşitli oyunlar oynatılıp, ormanlarla ilgili film ve 5D sinema gösterimi izlettirildi.

Tır da ayrıca temsili toprak havuzunda fidan dikimi uygulamalı olarak öğrencilere gösteriliyor.

Ormanda yetişen ağaçlar, orman zararlısı böcekler hakkında bilgi verilip, öğrencilere orman yangınlarında personellerin giydiği kıyafetler hakkında yetkililer tarafından bilgilendirmede bulunuluyor.

Tırın, yarından itibaren diğer ilçeleri de ziyaret edeceği öğrenildi.

Yeşil Vatan Tırı , Hatay'da
Yeşil Vatan Tırı , Hatay'da
Yeşil Vatan Tırı , Hatay'da
Yeşil Vatan Tırı , Hatay'da

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 'Yeşil Vatan Tırı', Hatay'da - Son Dakika

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