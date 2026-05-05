YeşilFest Zonguldak'ta Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

YeşilFest Zonguldak'ta Başlıyor

YeşilFest Zonguldak\'ta Başlıyor
05.05.2026 18:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilay, gençleri spor ve müzikle buluşturan YeşilFest'i 7-9 Mayıs'ta düzenliyor.

ZONGULDAK (İHA)

Yeşilay Zonguldak Şubesi, gençleri sporla, sağlıklı yaşamla ve müzikle buluşturacak dev bir organizasyona imza atıyor. Zonguldak Yeşilay Şubesi tarafından düzenlenen "YeşilFest", 7-8-9 Mayıs tarihlerinde Bülent Ecevit Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Şube Başkanı Nail Altuntaş, YeşilFest'in amacının gençleri zararlı alışkanlıklardan uzak tutarak spora ve sosyal aktivitelere yönlendirmek olduğunu belirtti. Altuntaş, "Sağlıklı nesiller yetiştirmek için sadece farkındalık oluşturmak yetmez; gençlerimize alternatif ve eğlenceli ortamlar sunmamız gerekiyor. YeşilFest bu anlayışın bir ürünüdür" dedi.

Festivalde müzik rüzgarı esecek

Festivalin en çok merak edilen bölümlerinden olan konser programı da netleşti. EEM Açık Basketbol Sahası'nda kurulacak sahnede, yerel gruplar gençlerle buluşacak.

Afişten paylaşılan detaylara göre konser takvimi şöyle:

8 Mayıs Çarşamba: Saat 19.00'da Mavera, saat 20.15'te ise Geçici sahne alacak.

9 Mayıs Perşembe: Saat 19.00'da Voltaj, saat 20.15'te Şantiye grubu müzikseverlerle buluşacak.

Festival, 7 Mayıs'ta açılış seremonisiyle başlayacak. Açılışın ardından bağımsızlık sergisi, spor etkinlikleri ve turnuvaların başlangıcıyla program hareketlenecek.

8 Mayıs'ta atölye çalışmaları (ebru, bez çanta yapımı), akıl ve zeka oyunları ile parkur yarışmaları devam ederken, gün akşam konserleriyle taçlanacak. 9 Mayıs'ta ise turnuvaların final maçları oynanacak. Festivalin kapanışı, konserlerin ardından düzenlenecek olan dilek feneri etkinliğiyle görkemli bir şekilde yapılacak.

Spor ve eğlence bir arada

Festival kapsamında özellikle basketbol ve voleybol turnuvaları dikkat çekiyor. Üniversitenin açık basketbol sahasında gerçekleştirilecek etkinliklere gençlerin yoğun katılımı bekleniyor.

Dr. Altuntaş, tüm Zonguldak halkını bu anlamlı buluşmaya davet ederek, "Bu festival sadece bir etkinlik değil, aynı zamanda sağlıklı yaşamın bir kutlaması olacak. Tüm vatandaşlarımızı YeşilFest coşkusuna ortak olmaya bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat YeşilFest Zonguldak'ta Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doğum gününde kıskançlık kavgası: 1 ölü, 2 yaralı Doğum gününde kıskançlık kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
Servet Çetin şampiyon takımın başına geçiyor Servet Çetin şampiyon takımın başına geçiyor
Bodrum FK, Süper Lig ateşini yaktı Bodrum FK, Süper Lig ateşini yaktı
Gençlerbirliği’nde Volkan Demirel ile yollar ayrıldı Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel ile yollar ayrıldı
Ukrayna’ya yönelik saldırılarda 14 kişi öldü Ukrayna'ya yönelik saldırılarda 14 kişi öldü
Kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede şok yaşadı Kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede şok yaşadı

19:40
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny’e kötü haber
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny'e kötü haber
19:38
Trump’tan “Çin“ iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
Trump'tan "Çin" iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
18:45
Real Madrid’in büyük hayali Kenan Yıldız
Real Madrid'in büyük hayali Kenan Yıldız
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
16:41
Ordu’da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Ordu'da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 19:50:26. #7.13#
SON DAKİKA: YeşilFest Zonguldak'ta Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.