Üye Girişi
Yıldırım tarihi ayağa kaldırıyor - Son Dakika

Yıldırım tarihi ayağa kaldırıyor

10.02.2022 16:09

Yıldırım tarihi ayağa kaldırıyorBURSA Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 'Karaağaç Sosyal Yaşam Merkezi' olarak hizmet verecek tarihi yapıdaki devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Yıldırım tarihi ayağa kaldırıyor

BURSA Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 'Karaağaç Sosyal Yaşam Merkezi' olarak hizmet verecek tarihi yapıdaki devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Yıldırım Belediyesi, 19'uncu yüzyılda Müslüman Türk iş insanlarının kurduğu ilk ipek tesisi olan Osman Fevzi Efendi İpek Fabrikası'nın köşk yapısını ayağa kaldırıyor.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, restorasyonun ardından 'Karaağaç Sosyal Yaşam Merkezi' olarak Bursa'ya hizmet verecek tarihi yapıdaki devam eden çalışmaları yerinde inceledi. 4 bin metrekarelik bir arsa üzerine kurulu, 350 metrekare tabanlı 4 katlı bir bina olan Karaağaç Sosyal Yaşam Merkezi açıldığında, giriş katı ve bahçesi sosyal tesis olacak şekilde hizmet verecek olup mekanın üst katlarında sergi ve toplantı salonları yer alacak.

Yıldırım'ı 'değerler şehri' olarak tanımladıklarını hatırlatan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Osman Fevzi Efendi Köşkü'nün ilçenin en önemli tarihi değerlerinden biri olduğunu belirterek, "Osman Fevzi Efendi Köşkü'nü 'Karaağaç Sosyal Yaşam Merkezi' olarak ihya ederek Yıldırım'a kazandıracağız. Açacağımız Sosyal Yaşam Merkezi ile hem Osman Fevzi Efendi'nin adını yaşatacağız hem de vatandaşlarımızın hoşça vakit geçirebileceği bir mekanı hizmete sunmuş olacağız. Ayrıca burada hayata geçireceğimiz kültürel ve sanat faaliyetler ile geçmişi geleceğe bağlayacağız. Aslına sadık kalarak ve tarihi dokusunu koruyarak ayağa kaldıracağımız tarihi yapıyı, Bursa'nın kültür, sanat ve sosyal hayatına önemli katkılar sunacak bir merkez haline getireceğiz. 'Karaağaç Sosyal Yaşam Merkezi'ni 2023 yılının ilk yarısında vatandaşlarımızın istifadesine sunacağız" ifadelerini kullandı.

Yıldırım tarihi ayağa kaldırıyor
Yıldırım tarihi ayağa kaldırıyor
Yıldırım tarihi ayağa kaldırıyor

YORUMLAR
500

Sosyal Yaşam Merkezi, Osman Fevzi, Yıldırım, Bursa, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Yıldırım tarihi ayağa kaldırıyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:05 Demokrasi endeksinde 103. sıradayız! Dünyanın en demokratik ülkesi Norveç
16:00 Camdaki Kız bu akşam neler olacak? Adil, gerçekleri anlatacak mı?
15:58 Oyuncu Uğur Aslan konser verdi, ünlüler halay kuyruğu oluşturdu
15:52 BioNTech aşısı olanlar dikkat! 4. doz aşı randevuları açıldı
15:52 Balıkesir sahilinde şüpheli ölüm: Yaşlı adam otomobilinin yanında ölü bulundu
15:49 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde bu akşam neler olacak? Firuze intikamını nasıl alacaktır?
15:46 En büyük kripto soygununda Türk detayı! Reyhan Morgan ABD'yi ayağa kaldırdı
15:37 Galatasaray epey rahatlayacak! Mustafa Cengiz'in projesiyle elektrik faturası yarı yarıya düşecek
15:37 AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den Kılıçdaroğlu tweetleri: Adaylık yarışında zayıf duruma düşüyor!
15:20 Tuğba Özerk, canlı yayında fenalaştı! En son Tosuncuk paralarıyla gündeme gelmişti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 16:18:45. #1.13#
SON DAKİKA: Yıldırım tarihi ayağa kaldırıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement