Yıldırımlı kadınlar sporla buluşuyor - Son Dakika
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Yıldırımlı kadınlar sporla buluşuyor

19.08.2022 19:37
Yıldırımlı kadınlar sporla buluşuyor

Yıldırımlı kadınlar sporla buluşuyor Yıldırım Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan millet mahallesi spor merkezi açıldı.

Yıldırımlı kadınlar sporla buluşuyor

BURSA - Yıldırım Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan millet mahallesi spor merkezi açıldı.

Onlarca kadının aynı anda spor yapabileceği merkezde Millet mahalleli kadınlar artık spor yaparak sağlıklı bir yaşam sürecek. Yıldırım Belediyesi, bu zamana kadar açtığı çok sayıda kadın spor merkezlerine bir yenisini daha ekledi. Spor merkezinde pilates, step, aerobik ve fitness yapacak olan kadınlar, diyetisyen eşliğinde profesyonel spor hizmeti alacak. Tesiste şahsi eşyaların konulabileceği kilitli dolaplar, soyunma odaları, dinlenme alanları duş kabinleri bulunuyor.

İlçeye bir kadın spor merkezi daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "2019'da göreve geldiğimizden bugüne yaptığımız yatırımların artık meyvelerini almaya başladık. Sporda sadece çocuklarımız değil aynı zamanda kadınlarımız içinde spor merkezleri yapıyoruz. Kadınlarımız bizlerin başımızın tacı bugün millet mahallesi kadın spor merkezinin açılışını yapıyoruz bu yıl içinde sırameşeler ve karapınar kadın spor merkezlerinin de açılışını yapacağız" dedi.

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Kaynak: İHA

Yıldırım Belediyesi, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Yıldırımlı kadınlar sporla buluşuyor - Son Dakika

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