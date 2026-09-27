Yılın ahisi seçilen bağlama ustası Kılıçkaya, plaketini Kırşehir\'de aldı.

Kayseri'de 36 yıldır bağlama ustalığı yapan 76 yaşındaki emekli müzik öğretmeni Naci Kılıçkaya, çocukluk yıllarında başlayan müzik tutkusunu ahilik geleneğiyle mesleğe dönüştürdü.

Sivas'ın Gürün ilçesinde doğan ve çocukluğunu Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde geçiren Kılıçkaya, ortaokulda müzik öğretmeni Hasan Yazıcı ile iş eğitimi dersi öğretmeni Erdoğan Özer'in teşvikiyle müziğe yöneldi.

İlk olarak mandolinle İstiklal Marşı'nı çalmayı öğrenen Kılıçkaya, 1964'te ilk bağlamasını yaptı.

Lise eğitiminin ardından 1971 yılında girdiği sınavı kazanarak Kayseri Yatılı Kız İlköğretmen Okulu'nda sınıf öğretmeni olarak göreve başlayan Kılıçkaya, 1986 yılında Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesindeki 4 yıllık eğitimini 2 yılda başarıyla tamamladı.

Milli Eğitim Bakanlığınca 1990 yılında yapılan branş öğretmenliği sınavını da kazanan Kılıçkaya, kentte farklı okullarda müzik öğretmeni olarak görev yaptıktan sonra 1997'de emekli oldu.

Öğretmenlik yaptığı dönemlerde Gülük Mahallesi'nde kiraladığı 18 metrekarelik atölyesinde bağlama yapmaya başlayan Kılıçkaya, aynı zamanda hasar gören müzik aletlerini de tamir etti.

Kentte 36 yıldır bağlama ustası olarak esnaflık yapan Kılıçkaya, mesleğini bu yıl Türkiye'de "yılın ahisi" seçilerek taçlandırdı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla Kırşehir'de gerçekleşen 39. Ahilik Haftası kutlamalarında plaketini alan Kılıçkaya, ahilik kültürüyle mesleğini halen sürdürmenin mutluluğunu yaşıyor.

Bağlama ustası Naci Kılıçkaya, AA muhabirine, ilkokul, ortaokul ve lisede aldığı eğitimlerle vatanını, milletini ve bayrağını seven bir fert olarak yetiştiğini söyledi.

Buradan gelen sevgiyle Türk milletinin kültürü olan saz yapımına yöneldiğini belirten Kılıçkaya, "Bir sevda uyandı. Yapma, çalma ve kültürümüzü işleme sevdası. Müzik öğretmenliği yaptığım yıllarda da hep öğrencilerime Türk müzik kültürünü verdim." dedi.

"Önemli olan bu sanata meyletmek"

Sanatını yaklaşık 18 metrekarelik bir alanda sürdürdüğünü dile getiren Kılıçkaya, şunları kaydetti:

"Sanatın büyük alanı, dar alanı diye bir şey yoktur. Gönlümüz çok büyük. Önemli olan bu sanata meyletmek, en iyisini yapmaya sabırla çalışmak. Bugüne kadar da sabırla çalıştık, sabırla işimize devam ettik. Müşterilerimize olur olmaz iş teslimi yapmadık. Yaptığım işi beğenmezsem sökerim, yeniden yaparım. Öyle bir sanat duygum var. Tabii şahsıma konuşuyorum, diğer meslektaşlarım alınmasınlar. Benim için öncelik para kazanmak değil, sanatı sanat olarak yapmak. Elbette burada masraflarımız var. Fazla olmamak ve kimseyi kandırmamak kaydıyla emeğimizin karşılığını aldık. Müşterilerim beni iyi tanır. Ne yapacağımı bildikleri için benimle pazarlık etmezler."

Ahilik kültürünün önemine değinen Kılıçkaya, "Ahilik ailede başlar. Bence her aile reisi, ailesinin ve çocuklarının 'ahisi'dir. Zaten bu kavramlar Türk kültürünün fıtratında vardır. Beni bu kutsal kavrama layık gören kıymetli oda başkanlarımıza, kutlama komitemize ve bakanlık yetkililerimize teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum." diye konuştu.

Argıncık Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sait Akpınar ise mesleğini en iyi şekilde yapan, yaşantısı ve iş ahlakıyla çevresine örnek olan oda üyesi Kılıçkaya'nın 2026'da "yılın ahisi" olarak seçilmesinden onur ve mutluluk duyduklarını dile getirdi.