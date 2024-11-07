Yılın Kadın Yazarı Ödülü Meral Karamuk\'a

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'BEYHAN Eczacıbaşı İlkgençlik Edebiyatı Yılın Kadın Yazarı Ödülü'nün kazananı açıklandı. Ödülün sahibi, 'Köstebeğin Sırrı – Gizli İşler 2' kitabıyla Meral Karamuk Uğurşan oldu. Dr. Nejat Eczacıbaşı Vakfı tarafından, kadın yazarların ilkgençlik edebiyatı türündeki üretimlerine destek olmak ve edebiyat dünyasında fırsat eşitliğine katkıda bulunmak amacıyla başlatılan ödül programının bu yıl ikincisi gerçekleştirildi.

Ödül programı, Eczacıbaşı Topluluğu'nun kurucusu Nejat Eczacıbaşı'nın eşi Beyhan Eczacıbaşı'nın, çocuklarına anlattığı masallardan ilhamla kaleme aldığı 'Kar Masalları' adlı kitabına ithafen düzenlendi.

ECZACIBAŞI: KİŞİSEL GELİŞİMLERİNDE OLUMLU ETKİSİ OLACAĞINA İNANIYORUM

İstanbul Modern'de gerçekleşen ödül töreninde konuşan Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, ilkgençlik edebiyatının gençlerin duygu dünyalarını keşfetmelerine, kimliklerini oluşturmalarına ve edebiyata daha da yakınlaşmalarına önemli katkı sunduğunun farklı araştırmalar tarafından ortaya konulduğunu belirtti. Eczacıbaşı, "Ülkemizde çeviri eserlerin hakim olduğu bu alanda, gençlerimizin kendi tarihlerinden, kültürlerinden karakterlerle karşılaşmalarının kişisel gelişimlerinde olumlu etkisi olacağına inanıyorum. Edebiyatla iç içe olmanın aynı zamanda bu günlerde sıklıkla üzerine konuşulan 21'inci yüzyıl yetkinliklerinden eleştirel düşünme yetisi, empati kurma becerisi ile dil ve ifade yeteneğinin güçlenmesine sunduğu katkı ise hiç de yadsınamayacak ölçüde" dedi.

PARLA: İLKGENÇLİĞİN SORGULAMALARINI YANSITAN YAPITLARA ÖNCELİK VERDİK

Seçici Kurul Başkanı Prof. Dr. Jale Parla ise, ödülün çocuklukla gençlik arasında ilkgençlik diye adlandırılan uzun yılların (18-22) kişiliğin oluşmasındaki yadsınamaz rolünü teslim etmek amacıyla konulduğunu ifade ederek, "Seçici kurul olarak, ilkgençliğin sorgulamalarını, yaratıcılığını, heyecanlarını, umutlarını özendirici ve kucaklayıcı biçimde yansıtan yapıtlara öncelik verdik. Elbette edebilik unsurlarını da göz ardı etmeyerek" dedi.

KARAMUK: YILIN KADIN YAZARI SEÇİLMİŞ OLMAKTAN ONUR DUYUYORUM

Ödülü kazanan Meral Karamuk da, "Bu ödül programında yılın kadın yazarı seçilmiş olmaktan onur duyuyorum. Bunun yalnızca bireysel bir başarı değil, aynı zamanda edebiyata emek veren tüm kadınların ortak başarısı olduğunu düşünüyorum. Gençlerin düş dünyasına dokunmak, onların çağdaş, ilerici ve üretken olabilmeleri için edebiyatın ışığıyla aydınlanmalarını sağlamak ayrıcalığını daima hissettim. Bu ayrıcalığı destekleyen ve kadın yazarlara ilham veren bu ödül için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

KAZANANA 60 BİN TL PARA ÖDÜLÜ VERİLİYOR

İlkgençlik edebiyatı türünde, roman, öykü ya da anlatı dallarında eser veren tüm kadın yazarlar 'Beyhan Eczacıbaşı İlkgençlik Edebiyatı Yılın Kadın Yazarı Ödülü'ne başvurabiliyor. Prof. Dr. Jale Parla başkanlığındaki Seçici Kurul'da, Prof. Dr. Nüket Esen, Prof. Dr. Sibel Irzık, Müge İplikçi ve Asuman Kafaoğlu-Büke görev alıyor. Seçici kurulun değerlendirmesi sonucu ödülü almaya hak kazanan kadın yazara 60 bin TL para ödülü veriliyor.