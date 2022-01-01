Üye Girişi
"Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri"nin sahipleri belirlendi - Son Dakika

"Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri"nin sahipleri belirlendi

01.01.2022 15:27

"Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri"nin sahipleri belirlendi TYB Genel Başkanı Musa Kazım Arıcan: "Önemli yazarların şiir, hikaye, roman, tiyatro ve deneme başta olmak üzere edebiyatın tüm alanlarında yapılacak çevirilerinin dünya kütüphanelerinde yer almalarını sağlamalıyız.

"Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri"nin sahipleri belirlendi

TYB Genel Başkanı Musa Kazım Arıcan:

"Önemli yazarların şiir, hikaye, roman, tiyatro ve deneme başta olmak üzere edebiyatın tüm alanlarında yapılacak çevirilerinin dünya kütüphanelerinde yer almalarını sağlamalıyız. Türk edebiyatının ve Türk dilinin dünyaya açılmasını ancak bu şekilde sağlayabiliriz"

ANKARA - Türkiye Yazarlar Birliği kuruluşunun 43. yılında 40'ncısını düzenlediği "Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri"nin sahiplerini belirledi.

TYB Genel Başkanı Musa Kazım Arıcan, "Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri"ni kazanan isimleri TYB Genel Merkezi'ndeki basın toplantısında açıkladı.

Toplamda 29 kategoride ödül alan isimleri açıklayan TYB Genel Başkanı Arıcan, Türk edebiyatı eserlerinin çevrileri ile dünya kütüphanelerinde yer alması gerektiğinin altını çizerek, "Her geçen yıl daha da güçlenen Türk edebiyatını dünyaya tanıtma çalışmalarına hız vermeliyiz. Özellikle; Yunus Emre, Mevlana, Mehmet Akif Ersoy, Sezai Karakoç, Ahmet Hamdi Tanpınar, Tarık Buğra, Necip Fazıl Kısakürek, Mustafa Kutlu, D. Mehmet Doğan, Beşir Ayvazoğlu gibi önemli yazarların şiir, hikaye, roman, tiyatro ve deneme başta olmak üzere edebiyatın tüm alanlarında yapılacak çevirilerinin dünya kütüphanelerinde yer almalarını sağlamalıyız. Türk edebiyatının ve Türk dilinin dünyaya açılmasını ancak bu şekilde sağlayabiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

"Birçok ünlü isim ilk ödülünü TYB'den aldı"

Türkiye Yazarlar Birliği'nin kültür, sanat ve edebiyat için önemine vurgu yapan Arıcan, "40 yıllık bir birikim ve tecrübeyle, yıl içinde yönetim kurulumuzun kapsamlı araştırmalarının yanı sıra ülkemizin seçkin gazeteci, yazar, çevirmen, editör, şair ve eleştirmenlerinin görüş ve önerilerinden de yararlanılarak eser sahibinin dünya görüşü ve ideolojine bakılmaksızın yılın yazar, fikir adamı ve sanatçılarını belirliyoruz. Eserleri takip edip değerlendirirken deneyimli, tecrübeli edebiyatçıların yanı sıra mutlaka gençlerin çalışmalarına da yer veriyoruz. Bu vesileyle son 40 yıldır edebiyata, sanat ve kültürümüze 'yeni kan' diyebileceğimiz isimleri kazandırdık. Bugün kamuoyunun yakından tanıdığı birçok ünlü isim ilk ödülünü Türkiye Yazarlar Birliği'nden aldı" ifadelerini kullandı.

Mustafa Arıcan, açıklamalarının ardından 2021 yılı "Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri"ni kazanan isimleri şöyle açıkladı:

"Hikaye dalında Selma Aksoy Türköz, şiir dalında Adem Turan, roman dalında İlknur Demirci, deneme dalında Selvigül Kandoğmuş Şahin, fikir dalında Murat Erol, araştırma dalında Sait Mermer, inceleme dalında Murat Çelik, dil dalında Atilla Şentürk, edebi tenkit dalında Yılmaz Daşcıoğlu, hatıra dalında Mehmet Kahraman, gezi dalında Taha Kılınç, şehir kitapları dalında Bilal Can, tercüme dalında Ayşe Işın Kirenci, biyografi dalında Rıfat Yörük, çocuk edebiyatı dalında Tuğba Çoşkuner, basın/fıkra dalında Ergün Diler, Türk müziği dalında Ender Doğan, halk kültürü dalında Doğan Kaya, klasik sanatlar-hat dalında Fatih Özkafa ödüllerin sahibi oldu. TV Belgesel dalında Tarihin Efsaneleri, TV dizi dalında Kıbrıs: Zafere Doğru, sinema dalında Komşuluk Halleri, kamu yayıncılığı dalında Türkiye Büyük Millet Meclisi Yayınları ödüle layık görüldü. Beşir Ayvazoğlu, Yavuz Bülent Bakiler ve Necmettin Turinay ise üstün hizmet kategorisinde ödül aldı.

Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri nin sahipleri belirlendi
Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri nin sahipleri belirlendi
Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri nin sahipleri belirlendi

YORUMLAR
500

Tiyatro, Türk, Şiir, Tyb, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat 'Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri'nin sahipleri belirlendi - Son Dakika


Selen Görgüzel yine gündem oldu! Sadece zincirlerden oluşan elbiseyle sahneye çıktı Selen Görgüzel yine gündem oldu! Sadece zincirlerden oluşan elbiseyle sahneye çıktı         
15:20
Sosyal medya elektrik zammını konuşuyor! İşte gelen tepkiler Sosyal medya elektrik zammını konuşuyor! İşte gelen tepkiler         
15:19
Kripto borsasında 400 bin TL kaybettikten sonra eşini öldüren şoför hayatını kaybetti Kripto borsasında 400 bin TL kaybettikten sonra eşini öldüren şoför hayatını kaybetti         
14:59
Hakan Ural'ın yıllar sonra yaptığı Sibel Can itirafı: Ben bunun bedelini ödedim Hakan Ural'ın yıllar sonra yaptığı Sibel Can itirafı: Ben bunun bedelini ödedim         
14:21
Kaza yapan alkollü sürücüden alışılmadık sözler! Özür üstüne özür diledi Kaza yapan alkollü sürücüden alışılmadık sözler! Özür üstüne özür diledi         
12:11
Hindu tapınağında izdiham! 12 kişi hayatını kaybetti Hindu tapınağında izdiham! 12 kişi hayatını kaybetti         
12:07
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş çağrı yaptı, vatandaşlar sabah namazında Ayasofya'ya akın etti Diyanet İşleri Başkanı Erbaş çağrı yaptı, vatandaşlar sabah namazında Ayasofya'ya akın etti         
10:06
120 milyon liralık ikramiye çeyrek bilete çıktı! İşte Türkiye'nin en şanlı ilçesi 120 milyon liralık ikramiye çeyrek bilete çıktı! İşte Türkiye'nin en şanlı ilçesi         
09:58
Taksim'de yılbaşı eğlencesi kavga ile bitti! Yumruk yiyen genç, savrulduğu yerden kalkamadı Taksim'de yılbaşı eğlencesi kavga ile bitti! Yumruk yiyen genç, savrulduğu yerden kalkamadı         
03:58
Kocaeli İl Emniyet Müdürü'nün yılbaşı anonsuna sızıp FETÖ propagandası yaptılar! Teşkilat şüphelinin peşine düştü Kocaeli İl Emniyet Müdürü'nün yılbaşı anonsuna sızıp FETÖ propagandası yaptılar! Teşkilat şüphelinin peşine düştü         
01:00
Ultrason görüntüsüne bakan doktor, dakikalarca kendine gelemedi! Duyabileceğiniz en ilginç hamilelik hikayesi Ultrason görüntüsüne bakan doktor, dakikalarca kendine gelemedi! Duyabileceğiniz en ilginç hamilelik hikayesi         
00:36
Genç kız hastane bahçesinde ölü bulundu! Sosyal medyadan yaptığı paylaşım dikkat çekti Genç kız hastane bahçesinde ölü bulundu! Sosyal medyadan yaptığı paylaşım dikkat çekti         
00:04
Aleyna Tilki'den olay itiraf: Justin Bieber bana yürüdü Aleyna Tilki'den olay itiraf: Justin Bieber bana yürüdü         
21:20
MasterChef'te yarışan Burcu Önal'ın dudak dudağa pozları ortaya çıktı MasterChef'te yarışan Burcu Önal'ın dudak dudağa pozları ortaya çıktı         
19:13
Kılıdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Cibilliyeti bozuk" sözlerine yanıt Kılıdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Cibilliyeti bozuk" sözlerine yanıt         
17:09
e-Devlet, TC kimlik numarası kısıtlama özelliğini hayata geçirdi e-Devlet, TC kimlik numarası kısıtlama özelliğini hayata geçirdi         
16:58
İstanbul'da dev operasyon! 553 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi İstanbul'da dev operasyon! 553 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi         
16:03

Son Dakika Haberleri
15:20 Selen Görgüzel yine gündem oldu! Sadece zincirlerden oluşan elbiseyle sahneye çıktı
15:19 Sosyal medya elektrik zammını konuşuyor! İşte gelen tepkiler
15:18 Çalışanlar bunu merak ediyor! İşte 2022 yılındaki resmi ve dini bayramlar
15:12 Taksi açılış ücretlerine zam geldi, şoförler güncelleme için uzun kuyruklara girdi! İşte yeni tarife
14:49 Yılbaşı gecesi yaşanan yol kavgası cinayetle sonuçlandı! O anlar saniye saniye kamerada
14:41 Yılbaşı eğlencesinde "öldü" denilen gencin intihar ettiği anlaşıldı
14:35 Köprülerde çift yönlü ücretlendirme yapılacak sistem, yıllar önce "Güvenlik" nedeniyle kurulmuş
14:22 Stada isminin verilmesini kabul etmedi! Rıdvan Dilmen'den şaşırtan vasiyet açıklaması
14:21 Emekli ve memur, 3 Ocak'ta yapılacak zam oranını bekliyor! İşte konuşulan rakam
14:21 Hakan Ural'ın yıllar sonra yaptığı Sibel Can itirafı: Ben bunun bedelini ödedim
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2022 15:36:59. #1.11#
SON DAKİKA: "Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri"nin sahipleri belirlendi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement