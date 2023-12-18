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Yılmaz Erdoğan'ın başrolünde yer aldığı İnci Taneleri dizisinin ilk tanıtımı yapıldı - Son Dakika
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Yılmaz Erdoğan'ın başrolünde yer aldığı İnci Taneleri dizisinin ilk tanıtımı yapıldı

Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı ve başrolünde yer aldığı İnci Taneleri dizisinin ilk tanıtımı yapıldı. Yayınlanan ilk tanıtımda Yılmaz Erdoğan, 'Azem Yücedağ' olarak ilk kez izleyici karşısına çıktı.

Yılmaz Erdoğan\'ın başrolünde yer aldığı İnci Taneleri dizisinin ilk tanıtımı yapıldı
18.12.2023 - 09:57,  Güncelleme: 10:00
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Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı ve başrolünde yer aldığı İnci Taneleri dizisinin ilk tanıtımı yapıldı. Yayınlanan ilk tanıtımda Yılmaz Erdoğan, 'Azem Yücedağ' olarak ilk kez izleyici karşısına çıktı.

Siren sesleri ile açılan sahnede, polis ve olay mahalinden görüntüler dikkat çekti. TV muhabirinin, " İstanbul'da inanılmaz olaylar zincirine bir yenisi daha eklendi" cümlesi ile başlayan tanıtımda, gazeteciler ve meraklı gözlerle olan biteni izlemeye çalışan bir kalabalık görüldü. Haber bülteninde ise, edebiyat öğretmeni olan Azem'in (Yılmaz Erdoğan) kendisi gibi öğretmen olan karısını öldürmekle suçlandığı ve kelepçeli bir şekilde gözaltına alındığı belirtildi. Rolü gereği üzerine çelik yelek giydirilen Yılmaz Erdoğan'ın cezaevi görüntüleri dikkat çekti.

BKM Yapım imzalı İnci Taneleri dizisinin oyuncu kadrosunda; Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi güçlü isimler yer alıyor. 'Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri' dizisinin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.

Kaynak: DHA
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Yılmaz Erdoğan, İnci Taneleri, Son Dakika

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SON DAKİKA: Yılmaz Erdoğan'ın başrolünde yer aldığı İnci Taneleri dizisinin ilk tanıtımı yapıldı - Son Dakika
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