Yörükler Geleneksel Yayla Göçüne Başladı - Son Dakika
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Yörükler Geleneksel Yayla Göçüne Başladı

23.06.2026 16:58
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Isparta'da Yörükler, Sorgun Yaylası'na göç ederek geleneksel yaşamlarını sürdürmeye devam ediyor.

Isparta'da havaların ısınmasıyla birlikte hayvancılıkla uğraşan Yörükler, geleneksel yayla göçüne başladı.

Isparta, Burdur ve Antalya çevresinden gelen Yörük aileleri, çadırları ve hayvanlarıyla birlikte Isparta'nın Aksu ilçesindeki Sorgun Yaylası'na göç ediyor.

Bölgede yüzyıllardır sürdürülen yaylacılık kültürü kapsamında kurulan çadırlarda yaşam başlarken, küçükbaş ve büyükbaş hayvan sürüleri de yüksek rakımlı otlaklarla buluşuyor.

Konar-göçer yaşam tarzını sürdüren Yörükler, doğayla iç içe geleneksel yaşamlarını yeni nesillere aktarmaya devam ediyor. Kıl çadırlar, taşınabilir ahşap yapılar, yöreye özgü giyim ve yaşam biçimiyle dikkati çeken Yörükler, aynı zamanda kültürel mirasın yaşatılmasına da katkı sağlıyor.

Antalya'nın Serik ilçesinden Isparta'nın Aksu ilçesindeki Sorgun Yaylası'na gelen Hasan Top, AA muhabirine, yaylaların kendileri için ata yurdu olduğunu söyledi.

Yaz aylarında yaylaya göç ettiklerini belirten Top, "Aslımız, neslimiz Yörük bizim. Bu dağlarda Yörükler olmazsa olmaz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Yörükler Geleneksel Yayla Göçüne Başladı - Son Dakika

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