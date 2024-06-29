Yozgat'ın antik kentlerindeki kazılar ile tarih gün yüzüne çıkarılıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Yozgat'ın antik kentlerindeki kazılar ile tarih gün yüzüne çıkarılıyor

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Kerkenes Harabeleri ve Uşaklıhöyük kazı alanlarında devam eden çalışmaları inceledi. Antik Pteria Kenti'nde yapılan kazılarda gergedan boynuzu ve fildişi süs eşyaları bulundu. Vali Özkan, kazı çalışmalarına destek vererek tarihi ve insani değerleri gün yüzüne çıkarmak için çalışmalara hız vereceklerini belirtti.

29.06.2024 21:53
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Yozgat'ın antik kentlerindeki kazılar ile tarih gün yüzüne çıkarılıyor

YOZGAT - Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Sorgun ilçesine bağlı Şahmuratlı köyü yakınlarında bulunan "Kerkenes Harabeleri" ile Büyüktaşlık köyündeki Uşaklıhöyük kazı alanlarında devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Vali Özkan, Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi, Yozgat Müze Müdürü Cihat Çakır, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz ve beraberindeki heyet ile ilk olarak tarihi M.Ö. 600 yıllarına dayanan, Anadolu platosunun en geniş yerleşim yerlerinden biri olan Antik Pteria Kenti olarak da bilinen Kerkenes Harabeleri'ni ziyaret etti. Vali Özkan, kazı Başkanı ABD'li Prof. Dr. Scott Branting'den çalışmalar hakkında bilgi aldı. Döneminin en gelişmiş kentlerinden biri olarak kabul edilen Antik Pteria Kenti aynı zamanda 7 kilometre surla çevrili olup, 8 metre genişlikte, 7 metre yüksekliği ile döneminin en geniş ve en gelişmiş sur sistemine sahip. İçerisinde yaklaşık 20 bin yapı ve 60-70 bin nüfusu barındırdığı tahmin edilen Antik Pteria Kenti'nde kazılar sonucunda gergedan boynuzu ve fildişi süs eşyaları bulundu.

"Çalışmalarımıza hız vereceğiz"

Yozgat Valisi Özkan burada yaptığı açıklamada kazı çalışmalarının 1993 yılında başladığını belirterek, "Kazı çalışmalarımız hocalarımızın tahminlerine göre M.Ö. 700 ve 600'lü yıllar arasında kurulmuş bir şehir kalıntısında devam ediyor. 1993 yılında başlayan bir çalışma ve uzun zamandır da devam ediyor, benim gördüğüm en eski tarihi şehir ve en büyük kalıntılardan birisi burası. Üstelik 7 kilometre alana yayılmış tarihi alandan birisi. Çalışmalar mutlaka zaman alacaktır ama biz burada zamanı kısaltmak ve ortaya çıkan insani ve tarihi değerleri, insanımız ve insanlıkla daha çabuk ve kısa sürede buluşturmak üzere çalışmalarımıza hız vereceğiz." dedi.

Kerkenes Harabeleri'nin ardından Sorgun'a bağlı Büyüktaşlık köyünde bulunan Uşaklıhöyük kazı alanında da incelemede bulunan Vali Özkan, Kazı Başkanı Anacleto D'Agostino'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Özkan, Uşaklıhöyük'te keşfedilen ve farklı büyüklük ve düzensiz şekillere sahip 3 bin 147 adet taştan oluşan, 3 metreye 7 metrelik bir alana döşenmiş olan geometrik desenli 3 bin 500 yıllık tarihi ile dünyanın bilinen en eski mozaiğini yerinde inceledi.

"İğne ile kuyu kazarak da olsa gün yüzüne çıkaracağız"

Kerkenes Harabelerinde kazı çalışmalarına 2008 yılında başlanıldığını hatırlatan Vali Özkan, "Arkeolojik çalışmalar sabır ve dikkat gerektiren çalışmalar o yüzden de zaman alıyor. Burada kazı 2008 yıllarında başta yüzey araştırmasıyla başladı. Biz de bugün çalışmaları yerinde görmek hem de kazı çalışmalarını nasıl kolaylaştırabiliriz ve hocalarımıza nasıl yardımcı olabiliriz diye geldik. İnşallah Anadolu mirasını, insanlık tarihini hocalarımızın emeği ile söz yerinde ise iğne ile kuyu kazarak da olsa çıkarmaya devam edeceğiz. Ben bu vesile ile ilimize her türlü desteği sunan Kültür ve Turizm Bakanımıza ve bakanlık temsilcisi arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah Yozgat kadim coğrafyasıyla bir gün gün yüzüne çıkacak. Yozgat yolların kesiştiği bir coğrafya, hep söylüyorum inşallah Yozgat gönüllerin kesiştiği bir coğrafya olarak tarihte yerini alacaktır" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Yozgat'ın antik kentlerindeki kazılar ile tarih gün yüzüne çıkarılıyor - Son Dakika

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