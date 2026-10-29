Yozgat’ta 7’den 70’e Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı - Son Dakika
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Yozgat’ta 7’den 70’e Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı

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Yozgat’ta 7’den 70’e Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı
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Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun yıl dönümü, Yozgat’ta yediden yetmişe her kesimden vatandaşın yoğun katılımıyla coşku içinde kutlandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yıl dönümü, Yozgat'ta yediden yetmişe her kesimden vatandaşın yoğun katılımıyla coşku içinde kutlandı. Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen resmi tören renkli görüntülere sahne oldu.

Kutlama programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Daha sonra günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılarak Cumhuriyet'in önemi vurgulandı, öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Programda konuşma yapan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan vatan savunmasında canlarını veren şehitleri ve gazileri anarak milli birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

Tören geçişinde komando birliklerinin sergilediği disiplinli ve görkemli gösteri, tören alanındaki vatandaşlardan yoğun alkış aldı. Meydanı dolduran vatandaşlar bayraklarıyla gösterilere eşlik etti. Ardından Spor Lisesi öğrencilerinin sunduğu Türk bayraklı koreografi izleyicilerden büyük beğeni topladı. Halk oyunu ekibinin yöresel oyunları ise renkli anlar yaşattı.

Geçit töreninin ardından program sona erdi.

Kaynak: İHA
Türkiye CumhuriyetiCumhuriyet BayramıKültür SanatYozgatSon Dakika

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