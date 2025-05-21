Yozgat'ta 'Anne Kurabiyesi' Yarışması Düzenlendi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Yozgat'ta 'Anne Kurabiyesi' Yarışması Düzenlendi

21.05.2025 15:59
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Yozgat'ta Türk Mutfağı Haftası etkinliğinde en iyi 'Anne Kurabiyesi' belirlendi, yöresel lezzetler sergilendi.

'Türk Mutfağı' etkinliğinde en lezzetli 'Anne Kurabiyesi' yarıştı

YOZGAT - Yozgat Valiliği'nin düzenlediği 'Türk Mutfağı Haftası' programında birbirinden lezzetli yöresel yiyecekler sunuldu.

Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte Yozgat'a özgü geleneksel yemekler vatandaşlara ikram edildi. Aşçılık bölümü öğrencilerinin kurduğu stantta omaç, parmak çörek, testi kebabı, arabaşı çorbası, kaz yağlısı, incir uyutması, madımak, pezzik cacığı, tandır kebabı tanıtıldı. Öğretim Görevlisi Adnan Aydın yöresel yiyecekler hakkında bilgi verirken, "Bizim bu etkinliği yapmamızdaki amaç tanıtım yapmak. Dışarıya bu ürünleri satabilmek, gösterebilmek. Farklı restoranlarda bu ürünlerin satılabilmesi için öğretmek amaçlı. Gastronomi turizminin geliştirilmesi bizim birinci amacımız" dedi.

"Her geçen gün mutfağımız genişliyor"

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, meşhur testi kebabını kırarak programın açılışını gerçekleştirdi, tanıtılan ürünler hakkında görevlilerden bilgi aldı. Vali Özkan, "Her geçen gün ve sene mutfağımız genişliyor. Daha da yeni ürünlerimiz hanımefendiler tarafından ortaya çıkartılıyor. Hanımefendilerin ve işletmelerin katılımıyla Türk Mutfağı Haftası'nı kutluyoruz. Unutulmaya yüz tutmuş lezzetlerimizi buraya taşıyan kıymetli hanımefendilere ve işletmelere teşekkür ediyorum" şeklinde açıklama yaptı.

"El lezzetimle yarışmayı kazandım,çok mutluyum"

Etkinlikte 'Anne Kurabiyesi' yarışması düzenlendi. Geleneksel tarifin dışına çıkmadan yapılan kurabiyelerin yer aldığı yarışmada lezzetler yarıştı. Birinci olan Tülay Şekerci "Yumurta, pudra şekeri, şeker ve undan kurabiye yaptım. Başka malzeme kullanmayacaktık. Yoğurdum ve yaptım. El lezzetimden dolayı güzel oldu, jüri üyelerimiz de beğendiler. Çok sevindim ilk defa böyle bir hediye alıyorum, çok mutluyum. Tadına bakanlar kurabiyemi beğendi. Güzel yorumlar aldım. Tarif isteyen olursa da paylaşırım" dedi.

Meydandaki programa katılan Büşra Şahbaş, etkinlikten sosyal medya sayesinde haberdar olduğunu ifade etti. Şahbaş, memnun kaldığını söylerken "Sosyalleşmek adına böyle etkinlikler güzel oluyor. Oğlumla geldim. Benim favorim madımak. Tadına baktım, gayet güzel olmuştu. Aile büyüklerimizle toplayıp bizler de evde yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Yozgat'ta 'Anne Kurabiyesi' Yarışması Düzenlendi - Son Dakika

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