Yozgat\'ta öğrenciler Kazankaya Kanyonu\'nda doğa yürüyüşü yaptı

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava hazırlanan öğrenciler için Kazankaya Kanyonu'na moral gezisi düzenlendi.

Aydıncık Şehit Zemci Doğan Ortaokulu Müdürlüğünce düzenlenen gezi kapsamında, öğrenci ve öğretmenler, Aydıncık ilçesine bağlı Kazankaya köyünden başlayıp Çorum'un Ortaköy ilçesine bağlı İncesu köyüne kadar uzanan yaklaşık 12 kilometrelik kanyonda doğa yürüyüşü yaptı.

Yürüyüşün ardından seyir terasına çıkan öğrenciler, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Okul müdürü Osman Bozkurt, AA muhabirine, LGS öncesi öğrencilerin moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla geziyi planladıklarını söyledi.

Öğrencilerin Kazankaya Kanyonu'nda yürüyüş yaparak kanyonu tanıma fırsatı bulduklarını ifade eden Bozkurt, "Öğrencilerimizin doğal yaşamı, bitki örtüsünü ve kanyonun oluşumunu yerinde görerek öğrenmelerini, aynı zamanda doğal güzelliklerimizin tanınması, çevre bilincinin gelişmesini amaçladık." dedi.

Geziye katılan Aydıncık Belediye Başkanı Mustafa Tekçam da öğrencilere girecekleri sınavda başarılar diledi.