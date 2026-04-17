Yozgat\'ta öğrenciler Kazankaya Kanyonu\'nda doğa yürüyüşü yaptı

17.04.2026 16:10
Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava hazırlanan öğrenciler için Kazankaya Kanyonu'na moral gezisi düzenlendi.

Aydıncık Şehit Zemci Doğan Ortaokulu Müdürlüğünce düzenlenen gezi kapsamında, öğrenci ve öğretmenler, Aydıncık ilçesine bağlı Kazankaya köyünden başlayıp Çorum'un Ortaköy ilçesine bağlı İncesu köyüne kadar uzanan yaklaşık 12 kilometrelik kanyonda doğa yürüyüşü yaptı.

Yürüyüşün ardından seyir terasına çıkan öğrenciler, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Okul müdürü Osman Bozkurt, AA muhabirine, LGS öncesi öğrencilerin moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla geziyi planladıklarını söyledi.

Öğrencilerin Kazankaya Kanyonu'nda yürüyüş yaparak kanyonu tanıma fırsatı bulduklarını ifade eden Bozkurt, "Öğrencilerimizin doğal yaşamı, bitki örtüsünü ve kanyonun oluşumunu yerinde görerek öğrenmelerini, aynı zamanda doğal güzelliklerimizin tanınması, çevre bilincinin gelişmesini amaçladık." dedi.

Geziye katılan Aydıncık Belediye Başkanı Mustafa Tekçam da öğrencilere girecekleri sınavda başarılar diledi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hürmüz Boğazı'nın açıklamasına Trump'tan ilk yorum
Hürmüz'ün açılmasının ardından piyasalarda hareketlilik! İşte petrol ve altında son durum
Hürmüz Boğazı tamamen açıldı
Okul saldırıları sonrası tehdit ve eylem çağrısı yapan 411 şahıs gözaltına alındı
Şanlıurfa'da bir ortaokulda öğretmene bıçaklı saldırı girişimi! Zanlı bu kez veli
Okul saldırısı sonrası tehditler savuran hain tutuklandı! Evinden çıkanlara bakın
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.