Yozgat\'ta Yaralı Baykuş Tedavi Altına Alındı

Yozgat'ta infaz koruma memurlarınca yaralı halde bulunan baykuş, tedaviye alındı.

Yozgat E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun çatısından düşen baykuşu gören infaz koruma memurları durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, yaralı baykuşu alarak tedavi ve bakımı için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti.

Kuşun, tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.