Yozgat'ta Yaralı Baykuş Tedavi Altına Alındı - Son Dakika
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Yozgat'ta Yaralı Baykuş Tedavi Altına Alındı

Yozgat\'ta Yaralı Baykuş Tedavi Altına Alındı
11.06.2026 12:59
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Yozgat'ta infaz koruma memurları yaralı bir baykuş buldu, tedavi için koruma ekiplerine teslim etti.

Yozgat'ta infaz koruma memurlarınca yaralı halde bulunan baykuş, tedaviye alındı.

Yozgat E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun çatısından düşen baykuşu gören infaz koruma memurları durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, yaralı baykuşu alarak tedavi ve bakımı için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti.

Kuşun, tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hayvan Hakları, Kültür Sanat, 3. Sayfa, Güvenlik, Jandarma, Yozgat, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Yozgat'ta Yaralı Baykuş Tedavi Altına Alındı - Son Dakika

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