Yozgat'ta Yüzlerce Yıllık Gelenek Yeniden Canlandı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Yozgat'ta Yüzlerce Yıllık Gelenek Yeniden Canlandı

Yozgat'ta yaşayan Keskin Özer isimli vatandaş, evinde kullandığı 3 ayaklı elbise askılığı ile Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerinin yararlanması için askıda ekmek kampanyası başlattı. Yüzlerce yıllık geleneğe farklı bir boyut kazandıran Özer'in bu kampanyasına vatandaşlar da yoğun ilgi gösteriyor.

21.03.2024 00:24  Güncelleme: 00:45
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Yozgat'ta yüzlerce yıllık geleneğe farklı bir boyut getirdi

YOZGAT - Yozgat'ta yaşayan Keskin Özer isimli vatandaş evinde kullandığı 3 ayaklı elbise askılığı ile Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerinin yararlanması için askıda ekmek kampanyası başlattı. Yüzlerce yıllık geleneğe farklı bir boyut kazandıran Özer'in bu kampanyasına vatandaşlar da yoğun ilgi gösteriyor.

Yozgat'ta bir vatandaş Osmanlı döneminde yaygın olarak kullanılan ve günümüze miras olarak gelen askıda ekmek uygulamasına farklı bir boyut kazandırdı. Kentte vatandaşların yoğun olarak kullandığı Meydan Yeri Sarraflar Caddesi'ne evinden getirdiği 3 ayaklı elbise askısını yerleştiren Keskin Özer, Ramazan ayında gönüllü olarak askıda ekmek uygulaması başlattı. 3 ayaklı elbise askısını gören vatandaşlar uygulamaya büyük ilgi gösterirken fırından aldıkları ekmekleri de askıya asarak ihtiyaç sahiplerinin ulaşmasına vesile oluyor.

"2 yıldır askıda ekmek uygulamasını devam ettiriyoruz"

2 yıldır askıda ekmek uygulamasını sürdürdüklerini söyleyen Özer, ayrıca hayırseverlerin gönderdiği maddi yardımlarla aldıkları ekmek fişlerini de ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor. 10 yılı aşkındır bireysel olarak Yozgat'ta ihtiyaç sahibi vatandaşlara hayır sahiplerinden aldığı maddi destekleri ulaştırmaya çalıştığını söyleyen Özer, "Son iki ramazan ayında da askıda ekmek ve ekmek fişi dağıtımımız oluyor. Hayırseverlerin verdiklerini ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırmak için köprü vazifesi yürütüyoruz. Burada emekleri geçenlere çok teşekkür ediyorum. Biz de burada insanlara faydalı olmak için bu işi devam ettiriyoruz" dedi.

"Ekmek fişi de dağıtıyoruz"

Askıda ekmek kültürünü yaygınlaştırmak için böyle bir uygulamaya giriştiklerini de belirten Özer, "Hem dikkat çekmek için hem de yardımlaşma kültürünü yaygınlaştırmak için böyle bir faaliyet gerçekleştirdik. Evde kendi kullandığım askılığımı meydan yerine getirdim. Burada vatandaşlarımız ekmek alıp askıya takıyor, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız da gelip buradan ekmek ihtiyaçlarını gideriyor. Aynı zamanda vatandaşlarımıza fişte veriyoruz, ekmeğini fırından alabiliyorlar. Biz belgeli çalışıyoruz bize gönderilen maddi yardımları belgeleriyle hayır sahiplerine geri gönderiyoruz. Her çalışmamız şeffaf ve açık" diye konuştu.

"Uygulama dikkatimi çekti"

Vatandaşlardan Kürşat Doğdu ise askıda ekmek uygulamasına destek olduklarını söyleyerek emeği geçenlere teşekkür etti. Doğdu, "İhtiyacı olanların bu askıdan gelip ekmek almaları için vatandaşımızın biri bu şekilde bir kampanya yapmış. Askıda ekmek seferi başlatmış, biz de elimizden geldiğince bu seferberliğe katkıda bulunup ihtiyacı olanların bu ekmeklerden alması için askıya ekmek astık. Arkadaşımızın yaptığı bu davranış dikkatimi çekti, çok güzel olmuş gerçekten ihtiyacı olan çok kimseler var. Umarım faydalı olur." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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