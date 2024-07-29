Kültür Sanat

Yozgat Valisi Özkan, seymenlere taş çıkardı

YOZGAT - Ankara Kulübü Derneği seymen ekibinin misket oyununa eşlik eden Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, performansıyla seymenlere taş çıkardı.

Yozgat Belediyesi tarafından bu yıl 23.sü düzenlenen Uluslararası Sürmeli Festivali, çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen birçok etkinlik ve konserlere vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Festivalin 3. gününe ise Ankara Kulübü Derneği seymen ekibinin gösterileri damga vurdu. Seymen ekibinin misket oyunu davetini kırmayan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, sahneye çıktı. Kendisinin de Ankaralı olması hasebiyle yabancı olmadığı oyun havalarına büyük bir ustalıkla ayak uyduran Vali Özkan, sergilediği misket oyunuyla seymenlere taş çıkartacak bir performans sundu.

Yozgat Valisi Özkan'ın misket oyununu, şenliğe katılan vatandaşlar büyük ilgi ve beğeni ile takip etti. Vali Özkan, festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Belediye Başkanımıza, emek veren personellerine ve Bozok yaylasında Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran hemşerilerimize şükranlarımı sunuyorum. Rabbim emek verenlerden ve sizlerden razı olsun. Gönlünüz şen gününüz şenlik olsun. Ayrıca Ankaralı hemşerilerim seymenlere de şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Ezginin Günlüğü unutulmaz bir akşam yaşattı

Festivalde Ankara Kulübü Derneği Seymen ekibinin gösterilerinin ardından sahne alan Ezginin Günlüğü Yozgatlılara unutulmaz bir akşam yaşattı. Sahnede sevenleriyle bir araya gelen Ezginin Günlüğü, dinleyicilerine nostaljik bir yolculuk yaşatarak, ezgileriyle geçmişe götürdü. 'Aşk Bitti', 'Kadıköy' ve 'Ebruli' gibi unutulmaz şarkılarının yanı sıra repertuvarında 'Leyla' ve 'Gemi' gibi önemli eserlere de yer veren grup üyeleri, sergiledikleri performanslarla Yozgatlılardan tam not aldı. 2 saat süren konser boyunca şarkılara Yozgatlı müzikseverler hep bir ağızdan eşlik etti.

Sürmeli Festivali'ne katkılarından dolayı Ezginin Günlüğü grup üyelerine teşekkür eden Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, "En uzun soluklu, en istikrarlı ve çizgisini hiçbir zaman bozmayan bu güzel gurubu, Yozgat'ta ağırlamaktan dolayı çok büyük bir memnuniyet duyduk. Kendilerini ilk defa canlı olarak izledik, canlı izlemek çok daha güzel oluyormuş. İnşallah başka programlarda da kendilerini burada misafir etmek isteriz." şeklinde konuştu.

Sürmeli Festivali, Dj Kıvoo'nun gösterileriyle son buldu.