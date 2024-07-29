Yozgat Valisi Özkan, seymenlere taş çıkardı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Yozgat Valisi Özkan, seymenlere taş çıkardı

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Ankara Kulübü Derneği seymen ekibinin misket oyununa eşlik ederek performansıyla seymenlere taş çıkardı. Yozgat Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Sürmeli Festivali'nde Ezginin Günlüğü de unutulmaz bir akşam yaşattı.

29.07.2024 01:04  Güncelleme: 01:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat Valisi Özkan, seymenlere taş çıkardı

YOZGAT - Ankara Kulübü Derneği seymen ekibinin misket oyununa eşlik eden Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, performansıyla seymenlere taş çıkardı.

Yozgat Belediyesi tarafından bu yıl 23.sü düzenlenen Uluslararası Sürmeli Festivali, çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen birçok etkinlik ve konserlere vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Festivalin 3. gününe ise Ankara Kulübü Derneği seymen ekibinin gösterileri damga vurdu. Seymen ekibinin misket oyunu davetini kırmayan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, sahneye çıktı. Kendisinin de Ankaralı olması hasebiyle yabancı olmadığı oyun havalarına büyük bir ustalıkla ayak uyduran Vali Özkan, sergilediği misket oyunuyla seymenlere taş çıkartacak bir performans sundu.

Yozgat Valisi Özkan'ın misket oyununu, şenliğe katılan vatandaşlar büyük ilgi ve beğeni ile takip etti. Vali Özkan, festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Belediye Başkanımıza, emek veren personellerine ve Bozok yaylasında Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran hemşerilerimize şükranlarımı sunuyorum. Rabbim emek verenlerden ve sizlerden razı olsun. Gönlünüz şen gününüz şenlik olsun. Ayrıca Ankaralı hemşerilerim seymenlere de şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Ezginin Günlüğü unutulmaz bir akşam yaşattı

Festivalde Ankara Kulübü Derneği Seymen ekibinin gösterilerinin ardından sahne alan Ezginin Günlüğü Yozgatlılara unutulmaz bir akşam yaşattı. Sahnede sevenleriyle bir araya gelen Ezginin Günlüğü, dinleyicilerine nostaljik bir yolculuk yaşatarak, ezgileriyle geçmişe götürdü. 'Aşk Bitti', 'Kadıköy' ve 'Ebruli' gibi unutulmaz şarkılarının yanı sıra repertuvarında 'Leyla' ve 'Gemi' gibi önemli eserlere de yer veren grup üyeleri, sergiledikleri performanslarla Yozgatlılardan tam not aldı. 2 saat süren konser boyunca şarkılara Yozgatlı müzikseverler hep bir ağızdan eşlik etti.

Sürmeli Festivali'ne katkılarından dolayı Ezginin Günlüğü grup üyelerine teşekkür eden Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, "En uzun soluklu, en istikrarlı ve çizgisini hiçbir zaman bozmayan bu güzel gurubu, Yozgat'ta ağırlamaktan dolayı çok büyük bir memnuniyet duyduk. Kendilerini ilk defa canlı olarak izledik, canlı izlemek çok daha güzel oluyormuş. İnşallah başka programlarda da kendilerini burada misafir etmek isteriz." şeklinde konuştu.

Sürmeli Festivali, Dj Kıvoo'nun gösterileriyle son buldu.

Kaynak: İHA

Yozgat Belediyesi, Mehmet Ali Özkan, Ezginin Günlüğü, Ankara, Yozgat, Festival, Sanat, Müzik, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Yozgat Valisi Özkan, seymenlere taş çıkardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:35 İsrailli bakan Katz’dan küstah paylaşım: Erdoğan, Saddam Hüseyin’in izinden gidiyor İsrailli bakan Katz'dan küstah paylaşım: Erdoğan, Saddam Hüseyin'in izinden gidiyor
23:22 Batman’da bir tır, düğün çıkışı davetlilerin arasına daldı: Biri bebek 4 kişi can verdi Batman'da bir tır, düğün çıkışı davetlilerin arasına daldı: Biri bebek 4 kişi can verdi
22:28 AK Partili Yenişehirlioğlu’nun parmağıyla muhalefeti işaret edip söylediği kelime Meclis’i karıştırdı: Sahipsiz köpekler AK Partili Yenişehirlioğlu'nun parmağıyla muhalefeti işaret edip söylediği kelime Meclis'i karıştırdı: Sahipsiz köpekler
21:52 Bakan Işıkhan: Belediyeler ilk 3 ay içinde borçlarını ödemezse icraya verilir Bakan Işıkhan: Belediyeler ilk 3 ay içinde borçlarını ödemezse icraya verilir
15:10 Erdoğan’dan İsrail’e uyarı: Biz nasıl Karabağ’a, Libya’ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız Erdoğan'dan İsrail'e uyarı: Biz nasıl Karabağ'a, Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız
19:18 Oğlunu son yolculuğuna uğurlayan Safiye Soyman’ın sözleri yürekleri burktu Oğlunu son yolculuğuna uğurlayan Safiye Soyman'ın sözleri yürekleri burktu
18:29 İsrail’in tehdit ettiği ülkede uçak seferleri durdu, İran’dan ise uyarı geldi: Öngörülemeyen sonuçlara yol açabilir İsrail'in tehdit ettiği ülkede uçak seferleri durdu, İran'dan ise uyarı geldi: Öngörülemeyen sonuçlara yol açabilir
18:23 DEM’li vekil olimpiyatlardaki LGBT rezilliği savundu, AK Partili Usta ağzının payını verdi DEM'li vekil olimpiyatlardaki LGBT rezilliği savundu, AK Partili Usta ağzının payını verdi
18:08 Real Madrid’in kamp kadrosu açıklandı Arda Güler, ABD’ye gidiyor Real Madrid'in kamp kadrosu açıklandı! Arda Güler, ABD'ye gidiyor
17:55 Site yönetiminden skandal karar Haşema ile havuza giren kadın, havuzdan zorla çıkarıldı Site yönetiminden skandal karar! Haşema ile havuza giren kadın, havuzdan zorla çıkarıldı
17:11 Seslendirme sanatçısı Uğur Taşdemir yaşamını yitirdi Seslendirme sanatçısı Uğur Taşdemir yaşamını yitirdi
16:22 Adana, Mersin ve Osmaniye’de termometrelere bakan şaştı kaldı, herkes evlerine çekildi Adana, Mersin ve Osmaniye'de termometrelere bakan şaştı kaldı, herkes evlerine çekildi
16:09 Olimpiyatların açılış törenindeki “LGBT“ propagandasına yanıt geldi: Alınanlar olduysa çok üzgünüz Olimpiyatların açılış törenindeki "LGBT" propagandasına yanıt geldi: Alınanlar olduysa çok üzgünüz
15:45 Transfer listesinin başında o var İşte Jose Mourinho’nun Fenerbahçe’ye istediği dünya yıldızı Transfer listesinin başında o var! İşte Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye istediği dünya yıldızı
15:40 “Herkesin harcı değil“ diyerek paylaşmıştı PKK sempatizanı için mahkemeden karar "Herkesin harcı değil" diyerek paylaşmıştı! PKK sempatizanı için mahkemeden karar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2024 01:15:39. #1.13#
SON DAKİKA: Yozgat Valisi Özkan, seymenlere taş çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement