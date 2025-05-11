Yücel Arzen'den Anneler Günü İçin Ninni Bestesi

AK Parti İstanbul Milletvekili ve müzisyen Yücel Arzen Hacıoğulları, "Anneler Günü" için beste yaptı.

Arzen, yaptığı açıklamada, Prof. Dr. Erol Göka'nın sosyal medyadaki paylaşımında gördüğü ninninin sözlerinden çok etkilediğini belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Konservatuvar yıllarıma, Türk kültür ve medeniyeti derslerime, Dr. Sait Başer Hoca'mın, 'Türk köle olmaz, olamaz; zira sınıflı toplum tecrübesi yoktur Türk'ün.' sözleri geldi hatırıma. 'Bu bir kişilik inşası.' dedim kendi kendime. Henüz kundaktayken öğrendiğimiz ve hayat yolu, özgürlük-özgürleştirme yürüyüşümüz boyunca bize eşlik edecek olan ninni, bir yürüyüş şarkısıydı bu. Hemen ninniye eklenip, kendimce duyurmak, kendimi katmak istedim. Bize yeniden ana kucağımızı hatırlatan, Ata yurdunu, o rüzgar ve nal seslerini, dağılan saçlarımızı, istiklal, hürriyet anlayış ve yürüyüşümüzü hatırlatan bu ninni çok tanıdıktı. Metin Altıok'un 'Anamın bıraktığı yerden sarıl bana.' dediği gibi belki. Çünkü biz İsmet Özel'in dediği gibi, dünya üzerindeki yerimizi annelerimizden öğreniriz."

Yücel Erzen Hacıoğulları'nın bestesini yaptığı "Zalime Boyun Eğme-Asla Köle Olma" adlı ninninin sözleri şöyle:

"Ninnilerin balası/ Dağda yatar babası/ Semalarda kuş gibi/ Uçup gezer anası/ Ninni yavrum… Ninni yavrum… Ninni/ Yüce dağın tepesi/ Oba kurmuş dedesi/ Bir ak şahan tüyünden/ İp eğirir ninesi/ Ninni yavrum… Ninni yavrum… Ninni/ Ninnilerin balası/ Çölde gezer babası/ Bin kez uyanır her gece/ Süt verirmiş anası/ Ninni yavrum… Ninni yavrum… Ninni/ Dağda katır derisi/ Kiriş olur gön olmaz/ Hür atanın balası/ Sürgün olur köle olmaz/ Ninni yavrum… Ninni yavrum… Ninni."