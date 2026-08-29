Yüksekova\'da Abdülkerim Yurtseven Camii Açıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hayırsever bir vatandaş tarafından yaptırılan Abdülkerim Yurtseven Camii, düzenlenen törenle ibadete açıldı.

Hayırsever bir vatandaş tarafından Güngör Mahallesi'nde inşa edilen Abdülkerim Yurtseven Camii açılışı dolayısıyla Yüksekova İlçe Müftülüğünce tören gerçekleştirildi. Törende konuşan İl Müftüsü Hüseyin Okuş, eserin Yüksekova ve bölge halkı için hayırlı olması temennisinde bulundu. Yapımda emeği geçen hayırsever vatandaşa teşekkür eden Okuş, caminin ilçe sakinlerinin ibadetlerini yerine getirmesine ve dini hizmetlerden faydalanmasına önemli bir katkı sunacağını belirtti.

Konuşmanın ardından İl Müftüsü Okuş'un yaptığı dua ile kurdele kesildikten sonra program cami içerisinde devam etti. Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okunmasının ardından İl Müftüsü Okuş, cemaate 'Vatan sevgisi' konulu hutbe irat etti. Hutbenin akabinde vatandaşlarla birlikte yeniden dua edildi. Program, caminin yapımını üstlenen hayırsever vatandaşın katılımcılara ikramda bulunmasıyla sona erdi.

Programa Yüksekova Kaymakamı Volkan Hülür, Hakkari İl Müftüsü Hüseyin Okuş, Yüksekova İlçe Müftüsü Nihat Şahin, Şemdinli İlçe Müftü Vekili Bayram Ertuğrul ve çok sayıda vatandaş katıldı.