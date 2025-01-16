Yüksekova'da Müzik Ziyafeti - Son Dakika
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Yüksekova'da Müzik Ziyafeti

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Yüksekova'da öğretmenler ve yükümlüler, 'Topluma Güven, Bireye Umut' temasıyla müzik etkinliği düzenledi.

16.01.2025 10:24
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Öğretmen ve yükümlülerden müzik ziyafeti

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde "Topluma Güven, Bireye Umut" temasıyla öğretmenler ve yükümlüler tarafından müzik ziyafeti sunuldu.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından Yüksekova Gençlik Merkezi'nde düzenlenen "Topluma Güven, Bireye Umut" müzik etkinlikte, müzik öğretmenleri ve yükümlülerden oluşan halk müziği ekibi birçok şarkı seslendirdi. Etkinlik hakkında konuşan Denetimli Serbestlik Müdürü Ceyda Yanıkoğlu Çırak, "Bu etkinliğimizi, yükümlülerimizi topluma kazandırmak ve tekrar suç işlemelerini önlemek amacıyla, devlet protokollerimizin katkılarıyla gerçekleştirdik. Güzel bir etkinlik olmasını diliyorum. Yükümlülerimizin adına verimli olduğuna inanıyorum. Katılımlarından dolayı herkese teşekkür ederim" dedi.

Etkinlik sonunda öğretmenlerden oluşan müzik ekibine plaket veren Kaymakam Mustafa Akın, "Arkadaşlarımıza bugün bir teşekkür borçluyuz. Çok güzel bir akşam yaşattılar bize, hepsinin emeklerine sağlık. Başsavcılığımıza, Denetim Serbestlik Müdürlüğümüze canı gönülden teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Başsavcısı Rıza Ünel ise "Cumhuriyet Başsavcılığımızın bu organizasyonuna katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Programa 7'nci Hudut Alay Komutan Vekili Piyade Albay Hasan Fatih Ergin, STK temsilcileri, kurum amirleri ve yükümlü aileleri katıldı.

Yüksekova\'da Müzik Ziyafeti
Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Yüksekova'da Müzik Ziyafeti - Son Dakika

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