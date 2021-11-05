"Yunus Emre Hat Sergisi" Azez'de sanatseverlerle buluştu - Son Dakika

Azez Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) ev sahipliğinde Suriyeli 25 hattatın 53 eserinin sergilendiği "Yunus Emre Hat Sergisi", Azez'de açıldı.

YEE'den yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 2021 yılının Yunus Emre Yılı ilan edilmesiyle Türkiye'de ve farklı ülkelerde Yunus Emre'nin, şahsiyeti, eserleri, yaşadığı dönem ve çağları aşan kardeşlik mirası, konferans, sempozyum, sergi gibi bilimsel ve kültürel programlarla anılmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Azez YEE Müdürü Fikret Çıtak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşunun 98. yıl dönümünü Yunus Emre'nin sevgi anlayışıyla Azez'de değerli hattatlarla ve sanatseverlerle kutlamanın gururunu yaşadığını ifade etti.

Çıtak, güvenli bölgede Türkçe öğretimiyle birlikte farklı kültür-sanat faaliyetlerinin düzenlenmesinin normalleşen hayatın en büyük göstergeleri arasında olduğuna değinerek, "Bir olmanın muştusu olan hat sanatı estetik algımızın kağıt üstündeki nişanesidir. Biliriz ki Yunus gönüllüler Yunusça doğru kalemleriyle kardeşliği farklı mecralarda yazarak tarihe not düşeceklerdir." dedi.

Sergi koordinatörü hattat Abdurrahman Alabdi de Azez YEE'nin sosyal kültürel faaliyetler aracılığıyla sanatçıların ve sanatseverlerin yanında olmasının kendilerine verilebilecek en büyük destek olduğunu dile getirerek, "2021 Yunus Emre Yılı'nda Suriyeli sanatçılar olarak Yunus'a asırlar sonrasından kırkların selamını iletmekten dolayı büyük memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Program çerçevesinde Ocak - Haziran 2022 tarihleri arasında Azez YEE bünyesinde hat kursu açılacak.

Sergi, 30 Kasım'a kadar Azez Yunus Emre Enstitüsü'nde ziyaret edilebilecek.