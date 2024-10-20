Yunus Emre'nin Öğretileri Roma'da Ele Alındı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Yunus Emre'nin Öğretileri Roma'da Ele Alındı

Yunus Emre\'nin Öğretileri Roma\'da Ele Alındı

Yunus Emre'nin değerleri ve sanatı, Roma'daki etkinlikte 21. yüzyıla taşındı.

20.10.2024 11:49
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Anadolu'da 13. ve 14. yüzyılda yaşamış olan Türk şair Yunus Emre'nin öğretilerinin 21. yüzyıla yansımaları Roma'da sunuldu.

Türk tarihinin önde gelen şair ve mutasavvıflarından olan Yunus Emre'yi anlamak ve öğretilerinin bugüne yansımasını aktarmaya yönelik Roma'daki Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Türk Kültür Merkezi'nde özel bir etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte Yunus Emre'nin ahlaki değerlerini ve öngörülerini aktaran Osmangazi Üniversitesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Leyla Dönmez ile Yunus Emre'nin şiirlerinden yapılan bestelerin de olduğu repertuvardan bir kanun resitali sunan Dr. Öğretim Üyesi Ömer Faruk Bayrakçı, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Dönmez, Yunus Emre'yi Roma'da anmanın kendileri için çok kıymetli olduğunu belirterek, "21. yüzyıldaki insanın, dijital çağdaki insanın ahlaki değerleri ve öngörüleri, yaşama bakış açısı nedir ve Yunus Emre içinde bulunduğu çağda 13. ve 14. yüzyıllarda aslında bize ne söylemişti. Biz bugün bunları ifade ettik. İkisini harmanladık. Yani 13. ve 14. yüzyıllardaki değerler ve günümüze yansıması, 21. yüzyıldaki değerlerle Yunus'u anlamayı kendimize şiar edindik." diye konuştu.

Halihazırda pek çok değerin kaybolmaya yüz tuttuğuna dikkati çeken Dönmez, "Örneğin kök değerler dediğimiz kavramlar var. Bunlar; adalet, dürüstlük, sevgi, saygı. Bu kavramlara yönelik Yunus Emre içinde bulunduğu çağda neler söylemiş ve aslında birer sözüyle bu çok kısıtlı kalır ama bunu ifade etmeye çalıştık. ve o çağdan bugüne kaybolan, kaybolmamasını istediğimiz değerlerin, Yunus Emre'nin dilinden söylenmesi bizim açımızdan, etkinliğimiz açısından çok kıymetliydi." ifadelerini kullandı.

Kaybolan ya da kaybolmaya yüz tutan değerlere ilişkin ne yapılabilir sorusuna Yunus Emre'nin öğretilerinden yanıtlar aradıklarını dile getiren Dönmez, Yunus Emre ya de Mevlana gibi büyük mutasavvıfları öğrencilere tanıtmak ve farkındalık yaratmak gerektiğini vurguladı.

Roma'daki etkinlikte sunduğu kanun resitaliyle beğeni toplayan Bayrakçı da Yunus Emre'nin bestelenmiş pek çok eseri olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Şiirler o kadar güzel ki dini musikiyle uğraşan bestekarların birçoğu Yunus'un eserlerinin bestelemek için adeta birbirleriyle yarışmışlar. Bu yüzden Yunus edebiyatta önemli bir kişi olduğu gibi aynı zamanda musikinin içinde de çok önemli bir yere sahip. Ben de kanun icracısı olarak Yunus'un bestelenmiş eserlerini icra etmekten büyük keyif alıyorum. Bugünkü programımıza Yunus'un bestelenmiş eserlerinden de küçük örnekler sunduk. Daha çok 14. yüzyıldan günümüze Türk müziğinden çeşitli örneklere yer vermeye çalıştık."

YEE Roma Türk Kültür Merkezi Müdürü Zafer Kıyıcı da Yunus Emre öğretilerinin 21. yüzyıldaki yeri ve Türk müziğinden gelen yansımaları üzerine düşünmek, tartışmak ve bu muhteşem kültürel mirası daha da derinlemesine anlamak amacıyla bir araya geldiklerini aktardı.

Yunus Emre'nin, Anadolu'nun eşsiz bir evladı olarak tüm insanlığa barış, sevgi ve hoşgörü mesajları verdiğini ifade eden Kıyıcı, "Onun sözleri, sadece bir kültürel ve edebi miras değil, aynı zamanda günümüz dünyasında da hala geçerliliğini koruyan evrensel bir çağrıdır. 21. yüzyılda, insanlığın karşı karşıya olduğu zorluklar; ayrımcılık, savaş ve nefreti aşmak için Yunus Emre'nin öğretilerine daha çok ihtiyacımız olduğunu gösteriyor. Sevginin, hoşgörünün ve birlikteliğin önemi hiç bu kadar belirgin olmamıştı." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Yunus Emre'nin Öğretileri Roma'da Ele Alındı - Son Dakika

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