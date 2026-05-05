Yunus Emre Temalı Senfoni Dünya Prömiyeri

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, orkestra şefi Kemal Günüç'ün Yunus Emre'den esinlenerek bestelediği tasavvufi senfonik eserin dünya prömiyerini yarın gerçekleştirecek.

Ney sanatçısı Bilgin Canaz ve arp sanatçısı Çağatay Akyol'un solist olarak yer alacağı konserde, ney ve arpın tınıları "Bir Ben Vardır-Aşkın Yolu" adlı eserde buluşacak.

Türk tasavvuf geleneğinin önemli isimlerinden Yunus Emre'nin sevgi ve hoşgörü temalı şiirlerinden esinlenilen eserle, Kemal Günüç yönetimindeki Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası dinleyiciyi tasavvufi bir yolculuğa çıkaracak.

Orkestra şefi Günüç, AA muhabirine, konserin provasında yaptığı açıklamada, Yunus Emre Haftası'nda Eskişehir'de seyirciyle buluşacak olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Eskişehir'e ilk defa geldiğini belirten Günüç, "Eserimin Yunus Emre Haftası'nda dünya prömiyerinin yapılacak olmasından büyük mutluluk duyuyorum. Çok güzel bir orkestrayla karşılaştım. Yunus Emre'nin yaşadığı bu topraklarda yazdığım eserin bu hafta seslendirilecek olması benim için gurur verici." dedi.

Günüç, bu eserde ilk kez seyircinin de sürece dahil edileceğini, Yunus Emre'nin şiirlerinin görsel olarak yansıtılacağını kaydederek, şöyle devam etti:

"Yunus Emre senfonik eserlerde farklı biçimlerde anlatılır ancak bu kez seyircinin de bu yolculukta yer almasını istedim çünkü bu tasavvufi bir yolculuk. Seyirciyi eserin içine dahil ettiğimizde, yolculuğa çıkmadan önce bu şiirleri okuyarak ve hissederek sürecin parçası olabileceklerini düşündüm. Orkestrayla bu yaklaşımı birleştirerek Yunus'u daha iyi anlayacağımızı düşünüyorum."

Ney ve arpın doğru kurgulandığında son derece etkileyici tınılar ortaya koyduğunu kaydeden Günüç, eserin seyirciyle deneyimlenmesi halinde Yunus Emre'nin daha iyi anlaşılacağını vurguladı.

Arp ve neyin tınıları bir arada olacak

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası arp sanatçısı Çağatay Akyol ise arp ve neyin kadim enstrümanlar olduğunu belirterek, bu iki enstrümanın oluşturduğu tınısal sinerjinin seyirciye güçlü bir şekilde yansıdığını kaydetti.

Dünya prömiyerini gerçekleştirecekleri eserin Kemal Günüç'ün arp ve ney için yazdığı ikinci konçerto olduğuna değinen Akyol, "Bunun yanı sıra seyirciyi de sürecin içine dahil etmesi bakımından ayrı bir önem taşıyor." dedi.

Ney sanatçısı Bilgin Canaz da eserin dinleyicilere hem görkem hem de tevazu duygusunu bir arada yaşatacağını ifade etti.

Canaz, Anadolu'nun önemli değerlerinden Yunus Emre'nin insan hayatında derin izler bırakan ozan ve bilge olduğunu dile getirerek, eserin bu yönüyle dinleyicilere farklı bir bakış açısı sunacağını vurguladı.

Konser, Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde yarın saat 20.00'de sanatseverlerle buluşacak.