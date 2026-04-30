Yunusemre Türk Müziği Topluluğundan unutulmaz konser

Yunusemre Belediyesi Türk Müziği Topluluğu, İzmir Fuar Geceleri temalı konseriyle Manisalılara nostalji dolu bir müzik akşamı yaşattı.

Yunusemre Belediyesi Türk Müziği Topluluğu, düzenlediği konserle İzmir Fuar Geceleri konseptini Manisa'da müzikseverlerle buluşturdu. Şef Oya İzci yönetimindeki topluluk, Yunusemre Belediyesi Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı İsmail Hakkı Tonguç Konferans Salonu'nda verdiği koro konserinde sanat müziği eserlerini seslendirdi. İzmir Fuar Geceleri temasıyla hazırlanan programda, dönemin coşkusunu yansıtan şarkılara dinleyiciler de eşlik etti.

Konseri dinleyenler arasında Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, CHP İl Başkanı İlksen Özalper, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Yalçın Arcak, Belediye Başkan Yardımcıları Hakan Gürtunca ve Emine Özge Arslan da vardı. Programda ayrıca İlksen Özalper ile Serap Balaban solo performans sergileyerek izleyicilere sürpriz yaptı. Birbirinden güzel şarkıların seslendirildiği konserin ardından Başkan Balaban, Şef Oya İzci'ye çiçek verdi ve koro üyelerini kutladı. - MANİSA