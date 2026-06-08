Yusuf Ağar'a 50 Yıl Onur Ödülü - Son Dakika
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Yusuf Ağar'a 50 Yıl Onur Ödülü

Yusuf Ağar\'a 50 Yıl Onur Ödülü
08.06.2026 16:35
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Gazeteci-Yazar Yusuf Ağar, iletişim alanındaki katkıları dolayısıyla 50 Yıl Onur Ödülü aldı.

İletişim alanındaki ustalara saygı kapsamında verilen "Meslekte 50 Yıl Onur Ödülü", Gaziantepli Gazeteci-Yazar Yusuf Ağar'a Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Cebeci Yerleşkesi'nde düzenlenen törenle takdim edildi.

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi, İletişimciler Vakfı ve Gazeteciler Cemiyeti'nin destekleriyle düzenlenen "İletişim Alanındaki Ustalara Saygı Meslekte 50 Yıl 2026 Ödülleri", Ankara'da gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Cebeci Yerleşkesi'nde düzenlenen törende, Gaziantepli Gazeteci-Yazar Yusuf Ağar, meslekteki yarım asırlık emeği ve iletişim alanına yaptığı katkılar dolayısıyla "Meslekte 50 Yıl Onur Ödülü"ne layık görüldü.

Ödül töreninde Yusuf Ağar'ın yanı sıra Yazgülü Aldoğan, Orhan Selim Ertanhan, Oya Tokgöz ve Atilla Aşut da ödüllerini aldı. Programın sunuculuğunu TRT Ankara Radyosu'ndan Özden Kahraman Bakırcıgil üstlendi. İletişim alanında uzun yıllar emek veren isimlerin onurlandırıldığı törende, "Bir mesleğin var oluşunun birinci şartı ustaların varlığıdır." anlayışı ön plana çıkarıldı.

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesinde Gazete, TV, Reklam, Radyo, Halkla İlişkiler, Sinema ve Tiyatro Akademi Atölyesi programlarını başarıyla tamamlayan öğrenciler, iletişim dünyasının deneyimli isimlerine ödüllerini takdim etme heyecanı yaşadı. Yusuf Ağar'a "Meslekte 50 Yıl Onur Ödülü", Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi Elif Yıldız tarafından verildi.

Aldığı ödülden dolayı mutluluk duyduğunu belirten Ağar, "1964 yılında Gaziantep Haber Gazetesi'nde mesleğe adım attım. 50 yılı 12 yıl önce geride bıraktım. İletişim alanında unuttuğumuz ustaya saygı anlayışının ödüllendirilmesi çok anlamlı bir yaklaşım" dedi.

Meslek yaşamlarında yarım asrı geride bırakan iletişim ustalarının bilgi, deneyim ve birikimlerinin yeni nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekilen ve iletişim alanında kuşaklar arası dayanışma ve mesleki sürekliliğin güçlü bir örneği olarak değerlendirilen etkinlikte, ödüle layık görülen diğer isimler Ahmet Hagur, Atilla Aşut, Behzad Erdem Akdoğan, Bekir Metin, Besim Güçtenkorkmaz, Cengiz Yıldırım, Ekrem Çatay, Emire Yukay, Ercan Akyol, Fahrettin Fidan, Fedai Öztürk, Gönül Doğanöz, Hamit Önder Sürenkök, Hilmi Güver, İnci Derviş İnanç, Korkmaz Çakar, Mehmet Ali Solak, Metin Kazancı, Mihriban Sezen, Müşerref Seçkin, Nedret Çatay, Orhan Selim Ertanhan, Osman Yüksel, Oya Tokgöz, Selma Özinanır, Serpil Çelikkan, Sevinç Raşid Bedevi Andız, Suat Altunol, Yaşar Ahmet Hızarcı ve Yazgülü Aldoğan oldu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Ankara Üniversitesi, Kültür Sanat, Medya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Yusuf Ağar'a 50 Yıl Onur Ödülü - Son Dakika

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