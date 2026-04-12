Yusufeli Boğa Güreşleri Sezonu Açıldı
12.04.2026 17:53
Artvin'in Yusufeli ilçesinde 31'inci boğa güreşleri yapıldı, binlerce kişi izledi.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde düzenlenen 31'inci boğa güreşleriyle sezon açılırken, 104 boğanın kıran kırana mücadele ettiği güreşleri soğuk havaya aldırış etmeyen binlerce kişi ilgiyle izledi.

Artvin'de her yıl geleneksel olarak düzenlenen boğa güreşleri sezonu, Yusufeli ilçesine bağlı Sarıgöl köyünde gerçekleştirilen organizasyonla başladı. Yusufeli Sarıgöl Spor Kulübü tarafından bu yıl 31'incisi düzenlenen güreşler, soğuk havaya rağmen yoğun katılımla gerçekleşti. Nefes kesen mücadeleleri izlemek isteyen binlerce vatandaş, tribünleri doldurarak boğaların 31'inci randevusuna tanıklık etti.

Artvin ve ilçeleri başta olmak üzere Rize ve Erzurum'dan 104 boğa sahibinin katıldığı güreşler; baş, başaltı, küçük başaltı, büyük orta, küçük orta, ayak ve deste olmak üzere 7 kategoride yapıldı. Yaklaşık 200 yıllık geçmişe sahip olan boğa güreşleri, kentteki önemini bir kez daha ortaya koyarken, 380 ile 950 kilogram ağırlığındaki boğalar arenada üstünlük sağlamak için mücadele etti. Canpolat, Bozo, Balaban, Katilim, Tumtum, Çamur gibi ilginç isimler taşıyan boğalar izleyenlerin dikkatini çekti.

Yaklaşık 10 bin kişinin takip ettiği organizasyonda 25 hakem ve çok sayıda görevli yer aldı. Festival kapsamında baş boğa sahibine 100 bin TL ödül verilirken, toplamda 500 bin TL para ödülü dağıtıldı.

Güreşler öncesinde kampa alınan boğalar sıkı bir hazırlık sürecinden geçirildi. Sabah yürüyüş ve koşularla form tutturulan boğalar, pekmez, üzüm kurusu, arpa, yumurta ve mısır gibi özel besinlerle beslendi. Arenaya çıkmadan önce boynuzları törpülenen boğalar doping kontrolünden geçirilirken, idrar testine tabi tutuldu.

Güreşleri izlemek isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren tribünlerde yerini alırken, yer bulamayanlar ise kurulan çadırlardan müsabakaları takip etti.

31'incisi düzenlenen festivalde boğa güreşlerine olan ilginin her geçen yıl artarak devam ettiğini belirten Sarıgöl Boğacılar Dernek Başkanı Mevlüt Akıcı, özellikle bölge ve çevre illerden yoğun katılım sağlandığını, kadın ve erkek yetiştiricilerin de sektöre dahil olmasıyla organizasyonun büyüdüğünü ifade etti. Bu yıl 120-125'in üzerinde boğanın katılımıyla sezonun tamamlandığını vurgulayan Akıcı, boğacılığın bölgesel ölçekte önemli bir ekonomik ve kültürel değer haline geldiğini söyledi.

Festivalde dereceye giren boğaların sahiplerine ödülleri verilirken, şampiyonluklar horon eşliğinde kutlandı. - ARTVİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Yusufeli, Festival, Ekonomi, Artvin, Son Dakika

Recep Durul'dan flaş hareket! Galatasaray aleyhine yapılan küfürlü tezahürata eşlik etti
Dünya devi gemileri yaktı! Osimhen'i alabilmek için 5 yıldız isimle yollarını ayırıyorlar
Trump tehdit etti, İsrail hemen harekete geçti! Orduya 'hazır ol' talimatı
Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı'nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak
ABD-İran görüşmelerinin çökmesinin ardından Putin resmen devreye girdi
İsrail'den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir
Advertisement
