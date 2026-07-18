Yuva Köyü'nde Turizm Hamlesi - Son Dakika
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Yuva Köyü'nde Turizm Hamlesi

Yuva Köyü\'nde Turizm Hamlesi
18.07.2026 11:37
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65 yaşındaki muhtar Nermin Ergin, Yuva köyünü turizmde öne çıkarmak için projeler geliştiriyor.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Yuva köyüne yıllar önce gelin olarak gelen ve bugün oranın muhtarlığını yürüten 65 yaşındaki Nermin Ergin, doğal güzellikleriyle dikkati çeken köyünü turizmde öne çıkarmak istiyor.

Yıllar önce gelin olarak geldiği Yuva köyünde uzun süre yaşadıktan sonra eşiyle İstanbul'a taşınan 3 çocuk annesi Nermin Ergin, yaklaşık 40 senenin ardından eşinin sağlık sorunları nedeniyle yeniden buraya yerleşti.

Köyde gördüğü eksiklikler üzerine muhtarlığa aday olan Ergin, köylülerin desteğiyle bu görevde ikinci dönemini sürdürüyor.

Ergin, caminin yenilenmesinden içme suyu şebekesinin modernize edilmesine, kamp alanının oluşturulmasından çevre düzenlemelerine kadar birçok projeyi hayata geçirdi.

Eski okul bahçesini kamp alanına dönüştürdü

Son yıllarda kampçıların ve motosiklet tutkunlarının uğrak noktaları arasında yer alan köyde eski okul bahçesini kamp alanına dönüştüren Ergin, kazandırdığı bu alan sayesinde doğa tutkunlarını yaz döneminde köylerinde ağırlıyor.

Doğal güzellikleriyle dikkati çeken Yuva köyünün daha fazla tanınmasını hedefleyen Ergin, muhtar olarak köyün hem yaşam kalitesini yükseltmeyi hem de orayı turizmde öne çıkarmak istiyor.

Muhtar Nermin Ergin, AA muhabirine, dönüşün ardından köyün ihtiyaçlarını görünce sorumluluk hissettiğini, bu nedenle muhtarlığa aday olduğunu anlattı.

Önce köydeki camiyi yenileyerek işe başladıklarını belirten Ergin, "Ardından su deposunu yaptık. İçme suyu şebekesini yeniledik. Köyde yıkık olan bazı duvarları yeniden yaptık. Köyümüze gelen turist ziyaretçiler için bir kamp alanı oluşturduk. Öğrenci olmadığı için köyde çocuk yok. Hepsi yetişkin ve belli bir yaşta. Eski okulumuzun bahçesini buraya gelen misafirlerimiz için kamp alanına dönüştürdük. Çok da memnun kalıyorlar. Motosiklet grupları geliyor. Yurt dışından çok gelen oluyor." dedi.

Oğlunun yaptığı ATV araçla köyü dolaşıyor

Ergin, komşularının ısrarı üzerine ikinci dönem de muhtarlığa aday olduğunu ve yeniden seçildiğini aktararak, köy için çalışmaya devam ettiğini söyledi.

Köyde muhtarlık işlerini rahat yürütmesi için oğlunun kendisine Anneler Günü'nde ATV tarzı bir araç yaptığını anlatan Ergin, "Muhtarlığım döneminde çok faydalı oldu. Köye inip çıkmamda yardımcı oldu. Sağ olsun, ona ayrıca teşekkür ediyorum. Valimiz de gördü, çok beğendi. 'Yeni nesil traktör' diye adlandırmıştı." ifadelerini kullandı.

Kaymakamlık lojmanının da köyde olduğunu dile getiren Ergin, "Türkiye'de kaymakamlık lojmanı olan tek köy bizim köyümüz, Yuva köyü. En güzel, en kıymetli komşularımızdan biri kaymakamımız. Köyümüze de destek oluyor. Çok güzel yardımları oluyor. Gerek giden Kaymakam İlhan Bey olsun gerek şimdiki Kaymakam Emirhan Bey olsun bizlere ve köyümüze destek oldu, olmaya da devam ediyorlar. Yardımlaşmamız güzel oluyor." diye konuştu.

Köy sakinlerinden Mücella Sağır ise Ergin'in göreve geldiği günden bu yana köyün birçok ihtiyacının karşılandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Muhtarımızı gerçekten başarılı buluyoruz. Her konuda da bizlere yardımcı oluyor. Bizi hiç mağdur etmedi. Kendisi de çok iyi ve becerikli bir insandır. Kendisine güveniyoruz. Devlet işlerini de iyi biliyor ve güzel yapıyor. Başarılı bir muhtarımız var."

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Yuva Köyü'nde Turizm Hamlesi - Son Dakika

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