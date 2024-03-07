Yüzlerce çivinin telle buluşmasıyla ortaya çıkan eserler camilerde yer almayı bekliyor
SİVAS - Sivas'ta yaşayan ve bir yılı aşkın süredir filografi ile uğraşan Osman Polat, yaptığı tabloların camilerde yer almasını istiyor.
Sivas'ta yaşayan Osman Polat, yaklaşık iki yıl önce filografi sanatı ile tanıştı. Tahta üzerine çivi çakarak bakır tel ile süsleyen Polat, zaman içerisinde birçok eser ortaya çıkarttı. Dini motifleri çeşitli şekillerde işleyerek sanata dönüştüren Osman Polat, yaptığı tabloların camilerde yer almasını hedefliyor.
"Filografi, zamanla kendine aşık etti"
Osman Polat, "Filografi sanatına 1.5 yıl önce başladım. Vakit geçirmek için başlamıştım, zamanla kendine aşık etti. Bu aynı bir kuzunun annesinden ayrılmaması gibi bir şey oldu benim için. Yaptığımız tablolarla camilerimizi güzelleştirmek istedik" dedi.
"Ücret talep etmiyoruz"
Yaptığı tablolarda birçok farklı deseni işleyen Polat, "Yaptığımız bazı tablolar camilerde yer almaya başladı. Bizi arayanlar, isteyenler oluyor. Gidip bakıyoruz ve montajını yapıyoruz. Hiçbir ücret talep etmiyoruz. Camilerde genelde 'Allah, Muhammed, la ilahe illallah Muhammedün resülullah' yazılı tabloları asıyoruz. Bu sanatı da tüm Türkiye'ye duyurmaya çalışıyoruz. Ebatı 40x40 bir tablonun yapımı 2 günümüzü alıyor. Büyük tablolar olduğu zaman 1 ay kadar da sürebiliyor" ifadelerine yer verdi.
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