Zaferin 110. yıl dönümünde Kut\'ül Amare şehitleri unutulmadı

01.05.2026 13:04  Güncelleme: 13:08
İzmit'te öğrenciler, Türk tarihinin en büyük zaferlerinden biri olarak kayıtlara geçen "Kut'ül Amare Zaferi'nin" 110. yıl dönümünde şehitlikte hem hatim okudu hem de kabirlerin temizliğini yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 29 Nisan 1916 Kut'ül Amare Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenledi. İzmit Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi Hafızlık Projesi öğrencileri, Mezarlıklar Şube Müdürlüğü'nün koordinesinde Namazgah ve Polis Şehitliği'nde bir araya geldi. Duygusal anların yaşandığı anma programı hem manevi atmosferi hem de gençlerin duyarlılığıyla dikkat çekti.

Hatim okundu, şehitler dualarla anıldı

Gerçekleştirilen program kapsamında öğrenciler tarafından okunan Kur'an-ı Kerim hatmi, başta Kut'ül Amare şehitleri olmak üzere tüm şehitlerin ruhuna ithaf edildi. Şehitlikte duygu dolu anlar yaşanırken, öğrenciler milli ve manevi değerlere sahip çıkmanın örneğini sergiledi. Etkinlik sadece anma programıyla sınırlı kalmadı. Duyarlı öğrenciler, Namazgah ve Polis Şehitliği'nde temizlik çalışmaları gerçekleştirerek alanların bakım ve düzenine katkı sağladı. Öğrenciler, hem tarih bilincini güçlendirdi hem de şehitlere vefa duygusunu yerinde yaşayarak pekiştirdi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Son Dakika

