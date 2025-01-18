Zaralı Halil Söyler Sivas'ta Anıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Zaralı Halil Söyler Sivas'ta Anıldı

Zaralı Halil Söyler Sivas\'ta Anıldı

Türk Halk Müziği sanatçısı Halil Söyler, Sivas'ta ölüm yıl dönümünde anıldı. Programda türkülere yer verildi.

18.01.2025 10:47
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Türk Halk Müziği (THM) sanatçısı Halil Söyler, ölüm yıl dönümünde Sivas'ta anıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sivas Valiliği ve Sivas Belediyesinin katkılarıyla Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, taş plak döneminin önemli sanatçılarından Zaralı Halil Söyler'e ait türkülere yer verildi.

Vali Yılmaz Şimşek, programda emeği geçenlere teşekkür ederek, "İlimiz çok zengin kültüre sahip. Sivas denilince akla aşıklar, türküler geliyor. Zaralı Halil de Türk Halk Müziğimizin en önemli isimlerinden birisidir." dedi.

AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy da "Belki kayıt kariyeri 10 yıl sürmüştür ama 20. yüzyıla damgasını vuran şairlerdendir. Hala Zaralı Halil'in türkülerini söylüyor ve dinliyoruz. Aşıklarımız bizim için çok kıymetlidir." ifadesini kullandı.

Belediye Başkanı Adem Uzun da ise Zaralı Halil'in doğduğu topraklardan aldığı ilhamla müziğe yön verdiğini söyledi.

Programa, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Zaralı Halil Söyler Sivas'ta Anıldı - Son Dakika

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