ZBEÜ Gençlik Festivali'nde Tuğkan sahne aldı

ZONGULDAK - Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesince düzenlenen 26. Uluslararası Bilim ve Gençlik Şenlikleri'nde ünlü müzisyen Tuğkan sahne aldı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uluslararası Bilim ve Gençlik Şenlikleri'nin ikinci gününde ünlü müzisyen Tuğkan sahne aldı. Konser öncesinde yüzlerce öğrenci Tuğkan'ı görebilmek için konser alanını adeta hınca hınç doldurdu.

Müzisyen Tuğkan birbirinden güzel şarkılarını hayranlarına seslendirerek unutulmaz anlar yaşattı. Öğrenciler de Tuğkan'ın şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ederek coşkuya ortak oldu.

Konser arasında sahneye çıkan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof Dr.İsmail Hakkı Özölçer, Tuğkan'a şenliklere katılarak konser verdiği için teşekkür ederek çiçek takdim etti. Öte yandan öğrencilerin telefon ışıklarıyla yaptığı görsel şölen ise büyük beğeni topladı.