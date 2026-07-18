Bursa\'nın kayıp ezgileri 15 Temmuz destanıyla yankılandı

Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, Bursa'nın unutulmaya yüz tutmuş türküleri ile 15 Temmuz Kahramanlık Destanı'nı müzikle buluşturan "Anadolu'nun Kayıp Ezgilerinden Kahramanlık Destanı'na" başlıklı programda geçmişten geleceğe uzanan ezgilerle Anadolu'nun kültürel mirasıyad edildi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda Bursa'nın unutulmaya yüz tutmuş türküleri seslendirilirken ikinci bölümde ise 15 Temmuz Kahramanlık Destanı konulu eserler yer aldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Yarışmaları'ndaki Kısa Film Kategorisi'nde okula Türkiye ikinciliği getiren "Ya gerçek olsaydı"isimli kısa film de gösterildi. Film, salondakilerden büyük alkış topladı.

Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi'nin genç sanatçıları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Milli Takım Marşı Yarışması'nda şampiyon oldukları 'Bizim Çocuklar' marşını da seslendirildi. Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi Okul Müdürü Remzi Ayaz, bu yıl başarılarla dolu ve son derece verimli bir dönem geçirdiklerini ifade ederek şunları söyledi;

"Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği 'Anadolu'nun özü Güzel Sanatlar Liseleri'nin sözü' çalışması çerçevesinde öğretmen ve öğrencilerimiz Bursa'nın unutulmaya yüz tutmuş 5 nadide türküsünü derleyerek Türk müzik dünyasına kazandırdılar. Bu yılki etkinliklerimizle Almanya'da düzenlenen Uluslararası Gençlik Senfoni Orkestrası Festivali'ne davet edilerek orada 2 konserde ortak çalışma yaptık, katkı sunduk. Mutlu bir şekilde ülkemizi orada temsil ettik. Ardından Kıbrıs'taki bir konserde görev aldık. Daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği 15 Temmuz Korolar Yarışması'nda okulumuz Türkiye birincisi oldu. Aynı yarışmada kısa film kategorisinde okulumuzun öğrencilerinin çekmiş olduğu filmimiz Türkiye ikincisi oldu. Yine Bakanlığımız tarafından düzenlenen Futbol Milli Takımımıza Dünya Kupası bestesi yarışmasında sizlerin de değerli oylarıyla 'Bizim Çocuklar' marşımız birinci oldu. 'Anadolu'nun Özü Güzel Sanatların Sözü' çalışmasındaki derleme türkülerimizin resimlerini yaptık ve Ankara'da sergilenmek üzere bakanlığımıza gönderdik. Heykel, rölyef, topraktan çömlek uygulamalı etkinliklerde Büyükşehir Kültür Müze Müdürlüğü ile birlikte Karagöz Kukla Tasarım Sergisi'ni gerçekleştirdik. Milli Takım futbolcularımızın portre resimlerini yapıp Bakanlığa gönderdik. Türkiye-Çin ilişkileri resim yarışmasında derece yapan öğrencimiz Çin gezisiyle ödüllendirildi. Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi sene sonu resim sergisini gerçekleştirdik. Tayyare Kültür Merkezi'ndeki Sanat Galerisi'nde Geleneksel Sanatlar ve Şefik Bursalı Resim Sergisi'ni açtık. Tiyatro bölümü öğrencilerimiz Ulusal Tiyatro Festivalleri'ne davet edilerek okulumuzu başarıyla temsil etti. Büyükşehir Belediyesi işbirliği çerçevesinde Karagöz Resim Sergisi ve gösterisini gerçekleştirdik. Türk Müziği yıl sonu gösterimizi okulumuzda gerçekleştirdik.Aynı zamanda çok sesli koromuz uluslararası etkinliklere katılıp etkinliklerinin en prestijli ödüllerini sürekli almaya devam ediyor."

Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi olarak Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli etkinlik haftasına dolu dolu hazırlandıklarını belirten Ayaz "Aynı zamanda Bursa'nın fethinin 700. yıl kutlamaları kapsamındada bugün yaptığımız muhteşem programla Kültür Bakanlığı'mızın etkinliklerine katkı sağlamak istedik. Emeği geçen tüm öğrenci, öğretmen ve velilerimizi içtenlikle kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından

Etkinliğe, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Şahin, Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Şahin, İznik İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Asil ve protokol mensupları katıldı. - BURSA