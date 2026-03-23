Zeugma Müzesinde Mars Heykeline Seyir Platformu - Son Dakika
23.03.2026 16:33
Gaziantep Valisi, Mars heykelinin daha iyi görünmesi için yapılan seyir platformunu inceledi.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Zeugma Mozaik Müzesi'nde bulunan Mars heykelinin daha yakından görülebilmesi için yapılan seyir platformunu inceledi.

Müze Müdürü Özgür Çomak'tan bilgi alan Çeber, incelemenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Zeugma Mozaik Müzesi'nin ülkenin önemli müzelerinden biri olduğunu söyledi.

Müzenin her geçen yıl ziyaretçi sayısının katlanarak arttığını ve 2025 yılından 650 bine yakın ziyaretçiye ulaştığını kaydeden Çeber, şunları söyledi:

"Biz de bu ilgiye paralel müzemizde geliştirme faaliyetleri yapıyoruz. Mars heykeline önceden mesafeli bir noktadan bakıyorduk. Bununla aldığımız talepler üzerine teras yaptık. Mars heykeli dünyada tek. Zeugma Antik Kenti'nde 2000 yılında yapılan kurtarma kazılarında Poseidon Villası'nın kilerinde, muhtemelen Sasaniler'in saldırılarından korumak için küplerin arasına saklanmış olarak bulundu. Bronz, bütüncül ve böyle korunmuş dünyada tek örnek. Heykel 1,6 metre ama en çarpıcı özelliklerinden birisi göz bebeklerinin altın ve gümüşten yapılmış olması. Mars, savaş tanrısı, bereket ve gücü simgeliyor. Bir elinden mızrakla savaşı simgeliyor, diğer elinde kıvrımlı dallarla da bereketi simgeliyor. Artık ziyaretçilerimiz bu yapılan terasla heykeli daha yakıdan görecekler."

Müzede bir birinden değerleri eserin yer aldığını belirten Çeber, "Zeugma Mozaik Müzesi en çok 'Çingene Kızı'yla özdeşleştiriliyor, en çok bilinen eserimiz, çok da kıymetli ama Mars heykeli de bizim için çok önemli eserlerimizden biri. Müzede bunun gibi birbirinden kıymetli eserler var." dedi.

Kaynak: AA

İran’dan İsrail ve Körfez ülkelerine 48 saat süre: Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin İran'dan İsrail ve Körfez ülkelerine 48 saat süre: Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin
Şanlıurfa’da sağanak yağış sele dönüştü, ev ve oteli su bastı Şanlıurfa'da sağanak yağış sele dönüştü, ev ve oteli su bastı
Geleceği arap saçına dönen Icardi hakkında karar Geleceği arap saçına dönen Icardi hakkında karar
Facianın yaşandığı mahallenin sakinleri konuştu: Patlamayı duyduk, bomba zannettim Facianın yaşandığı mahallenin sakinleri konuştu: Patlamayı duyduk, bomba zannettim
Fenerbahçe Beko, Wade Baldwin ile yeni sözleşme imzalıyor Fenerbahçe Beko, Wade Baldwin ile yeni sözleşme imzalıyor
Vedat Muriqi’den Fenerbahçe’ye sürpriz mesaj Vedat Muriqi'den Fenerbahçe'ye sürpriz mesaj

17:44
Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ifadesi ortaya çıktı
Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ifadesi ortaya çıktı
17:39
Ne oldu sana Muslera Son hali çok şaşırttı
Ne oldu sana Muslera? Son hali çok şaşırttı
17:00
Trump: Mücteba Hamaney’in ölmesini istemem, İran’la biz de anlaşmak istiyoruz
Trump: Mücteba Hamaney'in ölmesini istemem, İran'la biz de anlaşmak istiyoruz
16:54
İşte Erol Köse’nin 16. kattan düştüğü yer 3 aydır evden çıkmıyormuş
İşte Erol Köse'nin 16. kattan düştüğü yer! 3 aydır evden çıkmıyormuş
16:07
Erol Köse hayatını kaybetti
Erol Köse hayatını kaybetti
15:01
Trump sinyali verdi, altın üzerindeki ölü toprağını attı
Trump sinyali verdi, altın üzerindeki ölü toprağını attı
