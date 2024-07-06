Zeynep Betül Akyıldız, Fas'taki Türk Çocuklarıyla Buluştu

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Masal anlatıcısı ve müzisyen Zeynep Betül Akyıldız, Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) etkinliğinde Fas'taki Türk çocuklarıyla buluştu.

Rabat Yunus Emre Enstitüsü, Fas'ın Kazablanka kentinde Türkiye'nin Rabat Büyükelçiliği himayesinde "Masal Akşamı" etkinliği düzenledi.

Türk vatandaşları için hazırlanan programa Türkçe bilen Faslı çocuklar da katıldı. Müzisyen Zeynep Betül Akyıldız müzikle harmanladığı masal anlatımıyla programa katılan çocuklara özel anlar yaşattı. Etkinlikte gönüllerince eğlenen çocuklar, başka bir ülkede Türkçe yapılan etkinliğe katılmanın sevincini yaşadı.

Müzisyen Akyıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 21. Uluslararası Fas Masal Festivali kapsamında ülkede bulunduğunu belirtti.

Türkçeyi çok seven ve bunun ötesinde Türkçeye özlem duyan çocuklarla bir araya gelmenin kendisi için çok özel bir deneyim olduğunu dile getiren Akyıldız, şöyle devam etti:

"Uluslararası Fas Masal Festivali'ne Türkiye'den, Rabat Yunus Emre Enstitüsünün davetlisi olarak katıldım. Bu etkinliklerde Rabat'ın farklı noktalarında ve meydanlarında Türkiye'den türkülerimizi ve türkülerimizin hikayelerini paylaştık. Kendi kültürümüzü Faslılarla paylaşabilme imkanı bulduk. Kazablanka'da Türk çocuklarla, Türkçe bilen çocuklarla Türkçe bir etkinlik gerçekleştirdik. Türkçe konuşmayı, Türkçe bir şeyler dinlemeyi bu kadar çok seven ve özlem duyan çocuklarla birlikte olmak çok özel bir deneyim oldu benim için. Programa katılanlar etkinliğin ne kadar değerli olduğunu söylerken ben de bizim için ne kadar değerli ve özel olduğunu düşündüm. Çocuklar büyük bir ilgiyle ve sevgiyle takip ettiler. Masalın sonuna geldiğimde yeni masallarla devam etmemi isteyen gözlerle bakıyorlardı. Bizim için de çok keyifli oldu. Yunus Emre Enstitüsü'ne bu özel buluşmayı tertip ettiği için ve her konudaki özverili destekleri için çok teşekkür ediyorum."

Rabat YEE Koordinatörü Reha Ermumcu da 21. Uluslararası Fas Masal Festivali'ne katılırken Türk vatandaşlarının çocukları için de özel bir etkinlik yapmak istediklerini belirterek, "İyi ki yapmışız diyebileceğimiz bir faaliyeti beraber burada organize etmiş olduk. Bu kapsamda değerli sanatçımız Zeynep Betül Akyıldız'a ve kıymetli eşi Ömer Çeşim'e katkılarından dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Etkinliğe katılanlardan Evren Cömert ise Fas'ta yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik etkinlik ve organizasyonların artması temennisinde bulunarak, "Harika bir etkinlik oldu. Çocukların her halinden bu anlaşılıyor. Etkileşimli, çocukların hep birlikte katılımıyla, çok canlı, çok güzel bir etkinlik oldu. Sadece Kazablanka'da değil, Fas genelinde bu tür etkinlikler nadiren oluyor. Umarım bizler için benzer faaliyetler devam eder. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.