Zeynep Betül Akyıldız, Fas'taki Türk Çocuklarıyla Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Zeynep Betül Akyıldız, Fas'taki Türk Çocuklarıyla Buluştu

Masal anlatıcısı ve müzisyen Zeynep Betül Akyıldız, Yunus Emre Enstitüsü'nün (YEE) etkinliğinde Fas'taki Türk çocuklarıyla buluştu. Rabat Yunus Emre Enstitüsü, Fas'ın Kazablanka kentinde Türkiye'nin Rabat Büyükelçiliği himayesinde 'Masal Akşamı' etkinliği düzenledi. Müzisyen Zeynep Betül Akyıldız, müzikle harmanladığı masal anlatımıyla programa katılan çocuklara özel anlar yaşattı. Türkçe bilen Faslı çocuklar da etkinliğe katılarak Türkçe bir etkinliğe katılmanın sevincini yaşadılar.

06.07.2024 10:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Masal anlatıcısı ve müzisyen Zeynep Betül Akyıldız, Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) etkinliğinde Fas'taki Türk çocuklarıyla buluştu.

Rabat Yunus Emre Enstitüsü, Fas'ın Kazablanka kentinde Türkiye'nin Rabat Büyükelçiliği himayesinde "Masal Akşamı" etkinliği düzenledi.

Türk vatandaşları için hazırlanan programa Türkçe bilen Faslı çocuklar da katıldı. Müzisyen Zeynep Betül Akyıldız müzikle harmanladığı masal anlatımıyla programa katılan çocuklara özel anlar yaşattı. Etkinlikte gönüllerince eğlenen çocuklar, başka bir ülkede Türkçe yapılan etkinliğe katılmanın sevincini yaşadı.

Müzisyen Akyıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 21. Uluslararası Fas Masal Festivali kapsamında ülkede bulunduğunu belirtti.

Türkçeyi çok seven ve bunun ötesinde Türkçeye özlem duyan çocuklarla bir araya gelmenin kendisi için çok özel bir deneyim olduğunu dile getiren Akyıldız, şöyle devam etti:

"Uluslararası Fas Masal Festivali'ne Türkiye'den, Rabat Yunus Emre Enstitüsünün davetlisi olarak katıldım. Bu etkinliklerde Rabat'ın farklı noktalarında ve meydanlarında Türkiye'den türkülerimizi ve türkülerimizin hikayelerini paylaştık. Kendi kültürümüzü Faslılarla paylaşabilme imkanı bulduk. Kazablanka'da Türk çocuklarla, Türkçe bilen çocuklarla Türkçe bir etkinlik gerçekleştirdik. Türkçe konuşmayı, Türkçe bir şeyler dinlemeyi bu kadar çok seven ve özlem duyan çocuklarla birlikte olmak çok özel bir deneyim oldu benim için. Programa katılanlar etkinliğin ne kadar değerli olduğunu söylerken ben de bizim için ne kadar değerli ve özel olduğunu düşündüm. Çocuklar büyük bir ilgiyle ve sevgiyle takip ettiler. Masalın sonuna geldiğimde yeni masallarla devam etmemi isteyen gözlerle bakıyorlardı. Bizim için de çok keyifli oldu. Yunus Emre Enstitüsü'ne bu özel buluşmayı tertip ettiği için ve her konudaki özverili destekleri için çok teşekkür ediyorum."

Rabat YEE Koordinatörü Reha Ermumcu da 21. Uluslararası Fas Masal Festivali'ne katılırken Türk vatandaşlarının çocukları için de özel bir etkinlik yapmak istediklerini belirterek, "İyi ki yapmışız diyebileceğimiz bir faaliyeti beraber burada organize etmiş olduk. Bu kapsamda değerli sanatçımız Zeynep Betül Akyıldız'a ve kıymetli eşi Ömer Çeşim'e katkılarından dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Etkinliğe katılanlardan Evren Cömert ise Fas'ta yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik etkinlik ve organizasyonların artması temennisinde bulunarak, "Harika bir etkinlik oldu. Çocukların her halinden bu anlaşılıyor. Etkileşimli, çocukların hep birlikte katılımıyla, çok canlı, çok güzel bir etkinlik oldu. Sadece Kazablanka'da değil, Fas genelinde bu tür etkinlikler nadiren oluyor. Umarım bizler için benzer faaliyetler devam eder. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Türkiye, Fas, Kültür, Müzik, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Zeynep Betül Akyıldız, Fas'taki Türk Çocuklarıyla Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:58 Türkiye ile görüşmelerde önemli rol oynayacaktı Esad’ın danışmanı şüpheli bir kazada öldü Türkiye ile görüşmelerde önemli rol oynayacaktı! Esad'ın danışmanı şüpheli bir kazada öldü
09:47 Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Merih Demiral’a verilen cezayı kınadı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Merih Demiral'a verilen cezayı kınadı
09:29 Son seçim anketinde büyük sürpriz AK Parti, üçüncü sıraya geriledi Son seçim anketinde büyük sürpriz! AK Parti, üçüncü sıraya geriledi
08:55 Van konserinde protesto Seyirciler “Ne mutlu Türküm diyene“ diyen Bengü’ye pet şişe fırlattı Van konserinde protesto! Seyirciler "Ne mutlu Türküm diyene" diyen Bengü'ye pet şişe fırlattı
07:25 Türk kökenli lider, İran’ın 9’uncu Cumhurbaşkanı seçildi Türk kökenli lider, İran'ın 9'uncu Cumhurbaşkanı seçildi
10:50 Kutlama sırasında yaptığı hata yüzünden canından oldu Ölüm anı kamerada Kutlama sırasında yaptığı hata yüzünden canından oldu! Ölüm anı kamerada
10:09 Sınır tanımayan Wanda Nara, Mauro Icardi’yle banyodan çırılçıplak video paylaştı Sınır tanımayan Wanda Nara, Mauro Icardi'yle banyodan çırılçıplak video paylaştı
10:00 Sarıyer’de saplantılı aşk: Kadının eşinin aracına kurşun yağdırdı Sarıyer'de saplantılı aşk: Kadının eşinin aracına kurşun yağdırdı
10:00 18 yaşındaki Sümeyye, kendini metrelerce yüksekten aşağı bıraktı O anlar kamerada 18 yaşındaki Sümeyye, kendini metrelerce yüksekten aşağı bıraktı! O anlar kamerada
09:59 “Gülücük atıyorsun“ dediği erkek arkadaşına kafa atıp bıçakladı "Gülücük atıyorsun" dediği erkek arkadaşına kafa atıp bıçakladı
09:50 Tatil için geldi, eniştesini öldürdü İşte ilk sözleri Tatil için geldi, eniştesini öldürdü! İşte ilk sözleri
09:39 Şarkıcı Ece Seçkin, kendisine at alan eşine doğum gününde son model araba hediye etti Şarkıcı Ece Seçkin, kendisine at alan eşine doğum gününde son model araba hediye etti
09:26 Çobanın ölümden döndüğü feci olayda 76 koyun telef oldu Çobanın ölümden döndüğü feci olayda 76 koyun telef oldu
09:09 Sigaraya bu defa zam değil indirim geldi Fiyatlar 6 TL düştü Sigaraya bu defa zam değil indirim geldi! Fiyatlar 6 TL düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2024 11:26:56. #1.12#
SON DAKİKA: Zeynep Betül Akyıldız, Fas'taki Türk Çocuklarıyla Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement