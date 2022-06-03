Zeytinburnu'nda "Türk Dünyası Öykü Festivali" başladı - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda "Türk Dünyası Öykü Festivali" başladı

03.06.2022 10:01

Zeytinburnu'nda "Türk Dünyası Öykü Festivali" başladı "Türk Dünyası Öykü Festivali" ünlü sanatçı Azerin'in konseriyle başladı Zeytinburnu'nda, 4. Zeytinburnu Türk Dünyası Öykü Festivali Azerin konseriyle başladı.

Zeytinburnu'nda "Türk Dünyası Öykü Festivali" başladı

"Türk Dünyası Öykü Festivali" ünlü sanatçı Azerin'in konseriyle başladı

İSTANBUL - Zeytinburnu'nda, 4. Zeytinburnu Türk Dünyası Öykü Festivali Azerin konseriyle başladı. 4 Haziran'a kadar sürecek olan festival, Türk edebiyatı dünyasından önemli isimleri ağırlayacak.

Zeytinburnu Belediyesi'nin düzenlediği 4. "Türk Dünyası Öykü Festivali" başladı. Festival, Azerin konseri ve Fatemeh Saba Jafari'nin Mehmet Lütfi Şen'in küratörlüğünde düzenlenen minyatür sergisi ile açıldı. Hem Türk edebiyatının, hem de Türk dünyasının kıymetli yazarlarını "Hikayeni Hatırla" başlığı ile ağırlayan festivalde Azerbaycan odak ülke olarak yer aldı. Azerbaycan edebiyatının en önemli kalemlerinden Anar Rızayev'in de katkıda bulunduğu festivalde Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan ve Türk dünyasının farklı bölgelerinden gelecek öykücü ve çevirmenler ile metinler üzerinden kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi ve anlatılardaki akrabalıkların altının çizilmesi hedefleniyor.

Festivalin açılışında konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Bugün Türk Dünyası Öykü Festivali'nin 4'üncüsünü düzenliyoruz. Daha önce Uluslararası Öykü Festivali olarak düzenliyorduk. Bu yıl itibarıyla Türk Dünyası Öykü Festivali olarak düzenleyeceğiz. Türk dünyasından 38 edebiyatçı, yazar, çevirmen bu festivalimize katıldı. 3 gün boyunca burada bizim hikayemiz nedir bunu konuşacaklar. İnşallah bundan sonra etkinliğini daha arttırmış olarak devam ettirmeyi düşünüyoruz. Yine eş zamanlı olarak öykü festivaliyle birlikte 13 Dede Korkut hikayelerinin 13'ünden ilham alan bir minyatür sergisini açtık. Bütün İstanbullu sanatseverleri hem festivali izlemeye hem de sergiyi görmeleri için davet ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Azerbaycan Yazar Birliği Başkanı ve Yazar olan Anar Rızayev ise, "Bence çok önemli bir festival. Genç yazarların hikayeleri anlatılıp sohbetler olacak. Bu festivalin Azerbaycan'la da yolunun kesişmesi bize şeref veriyor. 44 günlük zafer süresinde Türkiye'nin bize manevi destek vermesi, bizim yanımızda olması bizi çok sevindirdi. Bizim kardeşlik duygularımızı daha da güçlendirir" şeklinde konuştu.

Zeytinburnu'nda Türk Dünyası Öykü Festivali başladı
Zeytinburnu'nda Türk Dünyası Öykü Festivali başladı
Zeytinburnu'nda Türk Dünyası Öykü Festivali başladı
Zeytinburnu'nda Türk Dünyası Öykü Festivali başladı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Zeytinburnu, Azerbaycan, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Zeytinburnu'nda 'Türk Dünyası Öykü Festivali' başladı - Son Dakika


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