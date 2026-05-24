Ziya Gökalp 150. Yıl Anma Etkinlikleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ziya Gökalp 150. Yıl Anma Etkinlikleri

24.05.2026 11:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da Ziya Gökalp'in 150. yılı, uluslararası etkinliklerle anıldı ve kültürel mirası ele alındı.

Diyarbakır'ın yetiştirdiği büyük fikir, kültür ve düşünce insanı Ziya Gökalp, doğumunun 150. yılı münasebetiyle düzenlenen "Uluslararası Ziya Gökalp Anma Yılı" programı kapsamında çeşitli etkinliklerle anıldı.

Yurt içinden ve yurt dışından kente gelen misafirlerin katılımıyla gerçekleştirilen program kapsamında, üniversitede Ziya Gökalp'in düşünce dünyasını, kültürel mirasını ve Türk fikir hayatındaki yerini ele alan anma kongresi düzenlendi. Akademisyenlerin, araştırmacıların ve davetlilerin katılımıyla gerçekleşen kongrede, Ziya Gökalp'in sosyoloji, kültür, toplum ve medeniyet anlayışına dair önemli değerlendirmelerde bulunuldu. Anma etkinlikleri kapsamında ayrıca Mersin Devlet Opera ve Balesi sanatçıları Diyarbakır'da sahne aldı. Sahnenin estetik diliyle düşüncenin mirasının buluştuğu bu özel etkinlikte, müzik, dans ve anlatının birleştirici gücüyle Ziya Gökalp'in kültür ve medeniyet dünyamıza bıraktığı izler yeniden hatırlandı.

Program kapsamında düzenlenen gala yemeğinde ise TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf tarafından Kültür ve Turizm İl Müdürü İrfan Tekin'e şilt takdim edildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Diyarbakır, Etkinlik, Edebiyat, Kültür, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Ziya Gökalp 150. Yıl Anma Etkinlikleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası’ndan kredi freni İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü Merkez Bankası'ndan kredi freni! İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü
Yeşilırmak’ta su seviyesi yükseldi Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti Yeşilırmak'ta su seviyesi yükseldi! Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti
2 genci hayattan koparan kaza Yakınları sinir krizi geçirdi 2 genci hayattan koparan kaza! Yakınları sinir krizi geçirdi
Giresun’da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı Giresun'da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı
CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı
Kılıçdaroğlu’na memleketinde tepki: Bizim için meşru değildir Kılıçdaroğlu’na memleketinde tepki: Bizim için meşru değildir

11:52
CHP’de kritik telefon görüşmesi Kılıçdaroğlu’nun açıklama yapması bekleniyor
CHP'de kritik telefon görüşmesi! Kılıçdaroğlu'nun açıklama yapması bekleniyor
11:34
Mahmut Tanal elinde hortumla çatıya çıktı: Açın suyu
Mahmut Tanal elinde hortumla çatıya çıktı: Açın suyu
11:28
Özel: Ankara barlarında bodyguardlık yapan mafyatik tiplerle partiye girmeye çalıştılar
Özel: Ankara barlarında bodyguardlık yapan mafyatik tiplerle partiye girmeye çalıştılar
11:13
Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel CHP Genel Merkezi’nde
Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel CHP Genel Merkezi'nde
11:00
CHP Genel Merkezi’nde tansiyon yüksek Tahliye için polis devreye girdi
CHP Genel Merkezi'nde tansiyon yüksek! Tahliye için polis devreye girdi
10:26
Kılıçdaroğlu’ndan CHP teşkilatına çağrı: Mahkeme kararı uygulansın
Kılıçdaroğlu'ndan CHP teşkilatına çağrı: Mahkeme kararı uygulansın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 12:15:28. #7.13#
SON DAKİKA: Ziya Gökalp 150. Yıl Anma Etkinlikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.