Ziya Gökalp 150. Yıl Anma Etkinlikleri

Diyarbakır'ın yetiştirdiği büyük fikir, kültür ve düşünce insanı Ziya Gökalp, doğumunun 150. yılı münasebetiyle düzenlenen "Uluslararası Ziya Gökalp Anma Yılı" programı kapsamında çeşitli etkinliklerle anıldı.

Yurt içinden ve yurt dışından kente gelen misafirlerin katılımıyla gerçekleştirilen program kapsamında, üniversitede Ziya Gökalp'in düşünce dünyasını, kültürel mirasını ve Türk fikir hayatındaki yerini ele alan anma kongresi düzenlendi. Akademisyenlerin, araştırmacıların ve davetlilerin katılımıyla gerçekleşen kongrede, Ziya Gökalp'in sosyoloji, kültür, toplum ve medeniyet anlayışına dair önemli değerlendirmelerde bulunuldu. Anma etkinlikleri kapsamında ayrıca Mersin Devlet Opera ve Balesi sanatçıları Diyarbakır'da sahne aldı. Sahnenin estetik diliyle düşüncenin mirasının buluştuğu bu özel etkinlikte, müzik, dans ve anlatının birleştirici gücüyle Ziya Gökalp'in kültür ve medeniyet dünyamıza bıraktığı izler yeniden hatırlandı.

Program kapsamında düzenlenen gala yemeğinde ise TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf tarafından Kültür ve Turizm İl Müdürü İrfan Tekin'e şilt takdim edildi. - DİYARBAKIR