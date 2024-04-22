Zonguldak'ta Uluslararası Çalgı Yapım Çalıştayı ve Sergisi Düzenlendi

Kültür Sanat

I. Uluslararası Çalgı Yapım Çalıştayı ve sergisi gerçekleştirildi

ZONGULDAK - Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Konservatuvarının düzenlediği I. Uluslararası Çalgı Yapım Çalıştayı ve Sergisi'nin açılışı gerçekleşti.

Açılışa ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu ve Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal, Devlet Konservatuvarı Müdürü Doç. Dr. İlker Kömürcü, akademisyenler, idari personel ve öğrenciler katıldı.

I. Uluslararası Çalgı Yapım Çalıştayı ve Sergisi, Rektör Özölçer ile Rektör Yardımcılarının kurdele kesimiyle açıldı. Açılışın ardından Devlet Konservatuvarı Çalgı Yapım Bölümü öğrencileri çello konseri gerçekleştirdi.

Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği sergide luthierlerin (çalgı yapım ustaları) ürettiği keman, viyola, viyolonsel, barok keman ve viel gibi tasarımlar ve Devlet Konservatuvarı öğrencilerinin çalgı tasarım dersinde tasarladıkları çalgılar yer aldı.

Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Yaylı Çalgılar öğretim elemanı Öğr. Gör. Cem Dertsiz, Rektör Özölçer'e sergi ve çalıştay hakkında detaylı bilgi verirken, Rektör Özölçer çalgı yapımı alanında uzmanlaşmış ustalarına ve geleceğin müzik profesyonellerine bir araya gelerek deneyimlerini paylaşma ve iş birliği yapma fırsatı sunduğu için organizasyona katkıda bulunan herkese teşekkürlerini sundu.

Düzenleme kurulu başkanı Cem Dertsiz, "Çalgı yapımcılığı sanatının farkındalığının arttırılması hedefleniyor. Kökleri yüzde yüz bize ait olmayan bir sistematiğin içerisinde onu ülkemizde sistematik olarak oturtmaya çalışıyoruz. Gelişmeye çalışıyoruz. Şu an modern çalgı yapımcılığında kullanılan teknikler sadece modern olarak düşünmemek lazım. Bin 500'lü yıllardan günümüze dünyaca ünlü yapımcıların yapmış olduğu çalgılar, kullandıkları teknikler, ölçülendirmeler, kaliteli ses dediğimiz bir enstrümanı kaliteli yapan unsurları biz de çalgılarımızda uygulamak istiyorum. Onunla ilgili de bütün dünyadan bu işle ilgili ve bu işte isim olarak kendisini kanıtlamış insanları davet ederek hem kendilerini hem de öğrencilerimizin iletişim kurarak paylaşımlarını kuvvetlendirmelerini amaçlıyoruz. Çalgı yapımcılığı bütün dünyada kabul gören bir meslektir. Ülkemizde de 1970'li yıllarda başlangıcı yapılan bu mesleğin artık modern dünyanın tüm ihtiyaçlarını ve teknolojilerine uygun şekilde ülkemizde de eğitimi verilmekte. Bu tür etkinlikler hem ülkemizdeki bu mesleğin farkındalığının arttırılmasına çok büyük katkılar bulunuyor. ve sonuçta ekonomik olarak değerli olan bu çalgılarla kendi ülkemizin ihtiyacını kendi ülkemizde karşılayabilme amacı taşıdığını da özellikle belirtmeliyim" ifadelerine yer verdi.

Sergi açılışı, etkinliği düzenleyen Devlet Konservatuvarı öğretim üyelerine teşekkür belgesi takdimiyle sona erdi. Etkinlik, Fransa'dan Nicolas Gilles ile Dominique Nicosia ile Türkiye'den Dr. Murat Ufuk Güler'in katılımıyla devam edecek.