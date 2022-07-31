İhsan Anlı'nın cenazesinin dün Fatih Camisi'nde kılınan öğle namazı sonrası aile kabristanlığına defnedildiği öğrenildi. Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlendikten sonra ikinci baharını yaşayan Anlı'yı ise eşi ve yakın dostları teselli etti.

Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika › Magazin › Müge Anlı'nın Acı Günü! - Son Dakika

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