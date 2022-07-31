Müge Anlı'nın Acı Günü! - Son Dakika
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Müge Anlı'nın Acı Günü!

31.07.2022 13:06
Müge Anlı'nın Acı Günü!

'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programının sunucusu gazeteci Müge Anlı, baba acısıyla sarsıldı. Ünlü gazeteci Müge Anlı'nın babası İhsan Anlı'nın vefat ettiği öğrenildi.

Geçtiğimiz ay İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile nikah masasına oturan Müge Anlı, babası İhsan Anlı'yı kaybetti. Anlı, baba acısıyla yıkıldı.

İhsan Anlı'nın cenazesinin dün Fatih Camisi'nde kılınan öğle namazı sonrası aile kabristanlığına defnedildiği öğrenildi. Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlendikten sonra ikinci baharını yaşayan Anlı'yı ise eşi ve yakın dostları teselli etti.

Babasını kaybeden Müge Anlı'dan henüz bir açıklama gelmedi.

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Kaynak: Snob Magazin

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