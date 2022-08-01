Tarkan Hayranlarını Üzen Haber!

Pandeminin etkilerinin tüm dünyada azalması sonrası müzikal çalışmalarına hız veren ve bir de reklam filminde rol alan Tarkan'ın, Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde konser verip vermeyeceği merak ediliyordu.

Ünlü gazeteci Arif Hür, Tarkan hayranlarına kötü haberi verdi.

İşte Arif Hür'ün gündem olan o yazısı:

"Son olarak pandemi öncesi Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde sevenleriyle buluşan Tarkan'ın, bu yıl da Harbiye'de konser vermeceği kulislerde konuşuluyor.

Bu gelişme, Tarkan'ın Harbiye'de verdiği konser serilerini büyük bir zevkle takip eden onbinlerce müzikseveri üzecek cinsten...

Bundan 4-5 yıl öncesine kadar Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde konser vermenin sanatçılar açısından ciddi bir kıymeti harbiyesi vardı. Çünkü orası sanatçının er meydanıydı.

Ancak gelinen noktada Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde konser vermek çok kolaylaştı. Adını sanını çok duymadığımız, şarkılarını tam anlamıyla bilmediğimiz sanatçılar Harbiye'de peş peşe sahne almaya başladı.

Eskiden Harbiye'de yalnızca toplum tarafından kabul görmüş, müzikal alanda rüştünü ispatlamış ve 'albümleri yok satmış' sanatçılar sahne alırdı. Şimdi öyle mi? Tabii ki hayır. Sadece dönemlik popülariteye bakılıyor...

Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde konser vermenin sıradanlaşmasının, Tarkan'ı rahatsız ettiğini düşünüyorum.

Velhasıl kelam, Tarkan'ı bu yıl da çok büyük bir sürpriz olmazsa Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde göremeyeceğiz."

TARKAN KİMDİR?

Tarkan Tevetoğlu ya da sahne adıyla Tarkan (d. 17 Ekim 1972), Türk şarkıcı-şarkı yazarıdır. 1990'ların başından itibaren Türk pop müziğinde yakaladığı devamlı liste ve satış başarılarıyla Türkiye'de ve dünya çapında tanınırlık elde etti.

Tarkan, 'Kuzu Kuzu', 'Kış Güneşi', 'Şımarık', 'Kır Zincirlerini', 'Kıl Oldum' ve 'Hüp' başta olmak üzere çok sayıda hit olmuş şarkıyı seslendirmiştir.

TARKAN ÖZEL HAYATI

Tarkan, 29 Nisan 2016'da Pınar Dilek ile evlendi. 12 Temmuz 2018'de Liya adında bir kızı oldu.