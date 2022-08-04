Çocukluk Aşkıyla Sessiz Sedasız Evlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Çocukluk Aşkıyla Sessiz Sedasız Evlendi

04.08.2022 19:02
Çocukluk Aşkıyla Sessiz Sedasız Evlendi

'Yargı' ve 'Aşk 101' gibi sevilen dizilerde rol alarak hayran kitlesini genişleten 24 yaşındaki oyuncu Ece Yüksel, çocukluk aşkı Martin Wevers ile evlendi. İşte detaylar...

Güzel oyuncu Ece Yüksel, geçtiğimiz haftalarda evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.

Ece Yüksel, Martin Wevers ile nişanladığını sosyal medyadan hayranlarına duyurmuştu.

Son olarak Yargı adlı dizide 'İnci' karakterine hayat veren Ece Yüksel ve Martin Wevers aile arasında yapılan bir törenle nikah masasına oturdu.

24 yaşındaki EceYüksel, "Biz bugün evlendik, düğünümüzü seneye sevdiklerimizle kutlayacağız" mesajını paylaştı.

Martin Wevers ve Ece Yüksel 4 Haziran'da nişanlanmıştı.

ECE YÜKSEL KİMDİR?

Ece Yüksel, 1997 yılında İstanbul'da doğmuştur. Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu. Ailesi ilk başta oyuncu olmasını istemedi ancak onun isteğini görünce kendisini desteklediler. Ece Yüksel, Yargı dizisinde canlandırdığı İnci karakteriyle dikkat çeken isimler arasındaydı. Aşk 101 adlı dizinin ikinci sezonu kadrosunda yer alan oyuncu Ece Yüksel, kısa sürede geniş çevrelerin dikkatini çekmiştir.

YORUMLAR
500
Kastamonu'da 18 yaşındaki gencin alıkonulduğu ihbarı üzerine ekipler operasyon düzenledi: 11 gözaltı, 1 tutuklama Kastamonu'da 18 yaşındaki gencin alıkonulduğu ihbarı üzerine ekipler operasyon düzenledi: 11 gözaltı, 1 tutuklama İngiltere Merkez Bankası'ndan yeni enflasyon hamlesi: 27 yılın en yüksek faiz artışı yapıldı İngiltere Merkez Bankası'ndan yeni enflasyon hamlesi: 27 yılın en yüksek faiz artışı yapıldı 'Kızıma uyuşturucu satacaktı' iddiasıyla döverek polise teslim etmişti! Genç kadın kızı değil, sevgilisi çıktı 'Kızıma uyuşturucu satacaktı' iddiasıyla döverek polise teslim etmişti! Genç kadın kızı değil, sevgilisi çıktı
Kaynak: Snob Magazin

Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Çocukluk Aşkıyla Sessiz Sedasız Evlendi - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
17:00 Fenerbahçe yeni hedefini belirledi! Gündemde Maxi Gomez transferi var
16:59 Kastamonu'da 18 yaşındaki gencin alıkonulduğu ihbarı üzerine ekipler operasyon düzenledi: 11 gözaltı, 1 tutuklama
16:40 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya savaşı kazanırsa sıra diğer komşulara gelebilir
16:29 Üniversite öğrencileri roket tasarladı: SİHA ve İHA'ları yapan Selçuk Bayraktar'ı örnek alıyoruz
16:32 "Kızıma uyuşturucu satacaktı" iddiasıyla döverek polise teslim etmişti! Genç kadın kızı değil, sevgilisi çıktı
16:28 Güzel oyuncu Burcu Kara ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor
16:17 Galatasaray'ın Dries Mertens transferini İtalyan gazeteci duyurdu
16:12 Beşiktaş ile yollarını ayıran Oğuzhan Özyakup, kariyerine Avrupa'da devam edecek
15:54 Terör ve Güvenlik uzmanı Mete Yarar: Milli Muharip Uçağı gördüm, dizlerimin bağı çözüldü
15:53 Yıldız Asyalı kendini ifşa etti! Keman çalarken yere kapaklandığı görüntüyü paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2022 19:02:32. #1.12#
SON DAKİKA: Çocukluk Aşkıyla Sessiz Sedasız Evlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement