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11 yaşında, 2 kitap yazdı: Hikâyelerimde bilimin önemini vurgulamak istedim - Son Dakika

11 yaşında, 2 kitap yazdı: Hikâyelerimde bilimin önemini vurgulamak istedim

25.09.2021 07:48
11 yaşında, 2 kitap yazdı: Hikâyelerimde bilimin önemini vurgulamak istedim, System.String[]

(Pınar TAHİRLER/ptahirler@hurriyet.com.tr)- Mersin'de yaşayan Dilay Arslan 8 kardeşin en küçüğü... Annesi ev kadını, babasıysa işadamı. Kitap okumaya 5-6 yaşlarında başlamış.

(Pınar TAHİRLER/ptahirler@hurriyet.com.tr)- Mersin'de yaşayan Dilay Arslan 8 kardeşin en küçüğü... Annesi ev kadını, babasıysa işadamı. Kitap okumaya 5-6 yaşlarında başlamış. Sayfalarında resim olmayan kitaplar onun okumaya büyük bir tutku duymasına neden olmuş. Dilay bunun sebebini "Çünkü içinde hiç resim olmayan kitapları okudukça, hayalimde kahramanları kendim yarattım. Merakım arttıkça arttı" diye anlatıyor.

Bir gece 'Ne zamandır aradığım kitabı bulamıyorum. Acaba kendim mi yazsam?' diye düşünen Dilay, annesinin teşvikiyle bu fikri hayata geçirmeye karar veriyor. Babası onu "Benim küçük yazarım" diyerek yüreklendiriyor. İlk gün 12 sayfa yazıyor. Sonraki gün 8... Derken aklındaki hikayeyi sayfalara aktarmayı başarıyor. En yakın arkadaşlarından birinin abisi otizmli. Bundan çok

etkilendiği için kitabın gelirini de otizmli çocuklara bağışlamaya karar veriyor. 'Genç yazar'la konuştuk...

11 yaşında, 2 kitap yazdı: Hikâyelerimde bilimin önemini vurgulamak istedim

Dilay Arslan'ın ilk kitabı 'Zaman Yolculuğu-1' Haziran 2021'de, ikinci kitabı 'Zaman Yolculuğu-2' ise Ağustos 2021'de Tilki Yayınevi'nden çıktı. Kitapları Kitapsan ve D&R'da satılıyor.

11 yaşında iki kitap yazdın. Neler hissediyorsun?

Çok mutluyum ve gururluyum diyebilirim.

Bize biraz kitaplarından bahseder misin? Hikayelerinde ne anlatmak istedin?

Kitaplarımda bilimin önemini vurgulamak istedim. Yazarken tamamen kendi hayal gücümü kullandım. Çünkü kitap bana ait olmalıydı. İlk kitabımı bir ay gibi bir zamanda tamamladım. Sonu beni oldukça zorladı.

O yüzden ikinci kitabı, 15 gün gibi kısa bir sürede yazdım. Bu ilk kitabın devamıydı. İkinci kitabımda 2070'e yolculuk yapılıyor. İnsanlar yarı robot... Hikayemde bizim zamanımızdaki insanların doğaya nasıl zarar verdiklerini ve bu yüzden 2070 yılında artık oksijen makineleri yapıldığını anlattım.

Kitap çıkarmana çevrenin tepkisi ne oldu?

Arkadaşlarım çok şaşırdı. Çevremdekiler, ailem çok mutlu oldular. Desteklerini benden esirgemediler.

Kitabın gelirini otizmli çocuklara bağışlamaya nasıl karar verdin? İlk kitabından ne kadarlık bağış yapıldı?

En yakın arkadaşlarımdan birinin abisi otizmli. Çok etkilenmiştim. İlk kitabımdan 5 bin lira gelir bağışlandı.

Ne tür kitaplar okumayı seviyorsun?

Dünya klasikleri, gerçek hayat hikayeleri, macera kitapları okuyorum. En son 'Anne Frank'ın Hatıra Defteri' kitabını okudum. 'Tom Sawyer' ve 'Oliver Twist' en sevdiklerim. '80 Günde Devrialem'i de çok beğenmiştim. Beni en çok etkileyen kitapsa Christy Brown'un yazdığı 'Sol Ayağım'. Sol ayağı dışında hiçbir yeri tutmayan Christy'nin ayağıyla yaptığı resimler, yazmayı öğrenmesi ve yarışma kazanması beni çok duygulandırdı.

Edebiyat dışında ilgi alanların neler?

Bitkilerle, hayvanlarla ilgilenmeyi çok severim. 2 köpeğim ve 6 kedim var; onlarla çok mutluyum. Bisiklet sürmeyi severim ve bol bol kitap okurum.

11 yaşında, 2 kitap yazdı: Hikâyelerimde bilimin önemini vurgulamak istedim

Mersin, Kitap, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin 11 yaşında, 2 kitap yazdı: Hikâyelerimde bilimin önemini vurgulamak istedim - Son Dakika Magazin


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