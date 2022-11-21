Diziseverlerin en çok izlediği yapımlardan olan The Walking Dead, 12 yıl sonra ekranlara veda etti - Son Dakika
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Diziseverlerin en çok izlediği yapımlardan olan The Walking Dead, 12 yıl sonra ekranlara veda etti

21.11.2022 23:20

Diziseverlerin en çok izlediği yapımlar arasında yer alan The Walking Dead, 12 yıllık serüveninin ardından final yaptı. "Rest in Peace" isimli bölümüyle ekranlara veda eden fenomen dizi, toplamda 177 bölümle izleyicinin karşısına çıkmıştı.

ABD'de ilk olarak 2010 yılında yayınlanmaya başlayan zombi dizisi The Walking Dead ekranlara veda etti. Robert Kirkman'ın çizgi roman serisinden esinlenen Frank Darabont ve Angela Kang ikilisi tarafından televizyona uyarlanan The Walking Dead, 177. bölümüyle final yaptı.

90 DAKİKALIK FİNAL BÖLÜMÜ

The Walking Dead 11. sezon, "Rest in Peace" isimli 24. bölümü90 dakika olarak yayımlandı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle çekimleri aksayan dizinin, 24 bölümlük final sezonu üç kısımda yayınlama kararı almıştı.

BÜTÜN KARAKTERLER HAYATTA KALMAYI BAŞARAMAYACAKTI

Dizinin son bölümünde Daryl Dixon (Norman Reedus) ve Carol Peletier (Melissa McBride) öncülüğünde hayatta kalan son kişilerin The Commonwealth'in üstesinden gelmek için verdikleri mücadele gösterildi. Dizinin yapımcılarından Angela Kang, Tv Line'a verdiği bir röportajda bütün karakterlerin hayatta kalmayı başaramayacağını belirtmişti.

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The Walking Dead, Magazin, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Diziseverlerin en çok izlediği yapımlardan olan The Walking Dead, 12 yıl sonra ekranlara veda etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diziseverlerin en çok izlediği yapımlardan olan The Walking Dead, 12 yıl sonra ekranlara veda etti - Son Dakika
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