20 yaşındaki kızı ile iç çamaşırı giyerek poz veren Heidi Klum, büyük tepki çekti - Son Dakika
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20 yaşındaki kızı ile iç çamaşırı giyerek poz veren Heidi Klum, büyük tepki çekti

20 yaşındaki kızı ile iç çamaşırı giyerek poz veren Heidi Klum, büyük tepki çekti

Ünlü model Heidi Klum ve kızı Leni, Intimissi'nin iç çamaşırı kampanyasında poz verdi. Sosyal medyada tartışma yaratan olay, anne-kız ikilisinin bu tarz bir reklamda yer almasının uygunsuz bulunmasıyla gündem oldu. Klum, eleştirilere rağmen Instagram yorumlarını kısıtladı. Bu durum, ünlülerin sosyal medya kullanımı ve aile üyeleriyle reklam kampanyalarında yer almaları hakkındaki tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

15.10.2024 13:30
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Ünlü model Heidi Klum, 20 yaşındaki kızı Leni ile birlikte Intimissi markasının Sonbahar/Kış kampanyası için iç çamaşırı giyerek poz verdi. Bu durum, sosyal medyada büyük tartışmalara yol açtı.

51 yaşındaki Alman model, bordo rengi dantelli bir iç çamaşırı takımıyla kamera karşısına geçerken, kızı Leni siyah renk tercih etti. Anne-kız ikilisinin paylaştığı fotoğraf ve videolar, özellikle Instagram'da yoğun eleştiri aldı.

Birçok kullanıcı, bir annenin kızıyla birlikte iç çamaşırı reklamında yer almasının uygunsuz olduğunu belirtti. Bazıları durumu "rahatsız edici" ve "tuhaf" olarak nitelendirdi. Heidi Klum, kendi Instagram gönderisinde yorumları kısıtlayarak eleştirileri engellemeye çalıştı, ancak tartışma diğer sosyal medya platformlarına taştı.

Öte yandan, Heidi Klum geçtiğimiz aylarda katıldığı bir podcast programında, yaşı ilerledikçe de cesur kıyafetler giymeye devam edeceğini söylemişti. "70 yaşında bile istersem mini etek giyerim" diyen Klum, vücudundaki değişiklikleri kabul ettiğini ancak hala kendini iyi hissettiğini belirtti.

Heidi Klum'un modellik kariyerine başlayan kızı Leni ile daha önce de benzer kampanyalarda yer aldığı biliniyor. Bu durum, anne-kız ilişkisinin profesyonel alana taşınması konusunda tartışmaları beraberinde getiriyor.

Klum'un özel hayatı da ilgi çekiyor. Dört çocuk annesi olan model, şu anda Tokio Hotel grubunun gitaristi Tom Kaulitz ile evli. Çift, 2019 yılında nikah masasına oturmuştu.

Bu olay, ünlülerin sosyal medya kullanımı ve aile üyeleriyle birlikte reklam kampanyalarında yer almaları konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi. Toplumun değişen değer yargıları ve moda endüstrisinin sınırları, bu tür olaylarla sık sık sorgulanıyor.

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Son Dakika Magazin 20 yaşındaki kızı ile iç çamaşırı giyerek poz veren Heidi Klum, büyük tepki çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Mahmut Tuğtağ:
    Yani ne diyelim analı kızlı 4 0 Yanıtla
  • sudem meliss:
    gelsin paracıklar 0 0 Yanıtla
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