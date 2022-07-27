Efsane dizi Ezel'in kamera arkası görüntüleri bir kez daha gündem oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Efsane dizi Ezel'in kamera arkası görüntüleri bir kez daha gündem oldu

27.07.2022 11:23

2011 yılında final yapan Ezel dizisinin başrol oyuncusu Kenan İmirzalıoğlu'nun elindeki silahı bırakarak, "Elimdeki silahı alın, böyle şiddet içerikli aletlerden hoşlanmam" dediği kamera arkası görüntüler yıllar sonra bir kez daha sosyal medyanın gündemine oturdu.

Başrollerini Cansu Dere, Kenan İmirzalıoğlu, Barış Falay, Tuncel Kurtiz, Yiğit Özşener, Bade İşçil ve Sedef Avcı'nın başrollerini paylaştığı Ezel dizisi, 2009-2011 yılları arasına damga vurdu. Günümüzde de konuşulmaya devam eden dizinin, yıllar önce yayınlanan kamera arkası görüntüleri sosyal medyada yeniden gündem oldu.

"SİLAHI ALIN, ŞİDDET İÇERİKLİ ALETLERDEN HOŞLANMAM"

Kenan İmirzalıoğlu'nun aksiyon sahnesinin çekildiği anlarda 1,5 dakikalık bir ara veriliyor. Neşeli halleri dikkat çeken İmirzalıoğlu, elindeki silahı görevliye teslim ederek "Elimdeki silahı alın, böyle şiddet içerikli aletlerden hoşlanmam" diyor. Ayrıca İmirzalıoğlu'nun önce nazik bir şekilde tabure istemesi, "Abi kaydı kestim" lafını duymasının ardından ise "Nerede lan bu tabure" diyerek espri yapması izleyenleri güldürdü.

Ezel'in kamera arkası görüntüleri yeniden viral oldu
Ezel'in kamera arkası görüntüleri yeniden viral oldu
Ezel'in kamera arkası görüntüleri yeniden viral oldu
YORUMLAR
500
Ezel dizisinin yıllar sonra kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı! Kenan İmirzalıoğlu'nun neşeli hali dikkat çekti Ezel dizisinin yıllar sonra kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı! Kenan İmirzalıoğlu'nun neşeli hali dikkat çekti

Ezel, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Efsane dizi Ezel'in kamera arkası görüntüleri bir kez daha gündem oldu - Son Dakika


Son Dakika
11:22 Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunu geçmek için bugün Dinamo Kiev ile karşılaşacak! İşte muhtemel 11
11:03 Güne yükselişle başlayan gram altın 988 lira seviyesinden alıcı buluyor
10:50 Fed'in faiz kararları bekleniyor! İşte Dolar/TL kurunda son durum
10:50 İETT otobüsünde skandal! Şoför ve sevgilisi ilişkiye girerken görüntülendi
10:38 Ünlü oyuncu Deniz Baysal, müzisyen eşi Barış Yurtçu ile aşk tazeledi
10:37 Arda Turan'dan önemli açıklamalar! Kariyeri sona mı eriyor?
10:28 Rekabet Kurulu, Sahibinden.com'a soruşturma başlattı
10:22 Rusya azaltacağını açıkladı! Avrupa'da gaz fiyatları rekora koştu
10:22 Sarıyer'de sürücü park halindeki araçlara çarptıktan sonra yardım için gelen araca çarparak durabildi
10:06 Gönül Dağı dizisiyle tanınan Hazal Çağlar'dan mini etekli paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2022 11:44:05. #1.12#
SON DAKİKA: Efsane dizi Ezel'in kamera arkası görüntüleri bir kez daha gündem oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement