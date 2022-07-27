Efsane dizi Ezel'in kamera arkası görüntüleri bir kez daha gündem oldu

Başrollerini Cansu Dere, Kenan İmirzalıoğlu, Barış Falay, Tuncel Kurtiz, Yiğit Özşener, Bade İşçil ve Sedef Avcı'nın başrollerini paylaştığı Ezel dizisi, 2009-2011 yılları arasına damga vurdu. Günümüzde de konuşulmaya devam eden dizinin, yıllar önce yayınlanan kamera arkası görüntüleri sosyal medyada yeniden gündem oldu.

"SİLAHI ALIN, ŞİDDET İÇERİKLİ ALETLERDEN HOŞLANMAM"

Kenan İmirzalıoğlu'nun aksiyon sahnesinin çekildiği anlarda 1,5 dakikalık bir ara veriliyor. Neşeli halleri dikkat çeken İmirzalıoğlu, elindeki silahı görevliye teslim ederek "Elimdeki silahı alın, böyle şiddet içerikli aletlerden hoşlanmam" diyor. Ayrıca İmirzalıoğlu'nun önce nazik bir şekilde tabure istemesi, "Abi kaydı kestim" lafını duymasının ardından ise "Nerede lan bu tabure" diyerek espri yapması izleyenleri güldürdü.