2022'nin ilk konserinde göz kamaştırdı

Pandemi şartlarına göre organize edilen konserinde 2 saat sahnede kalan Zuhal Olcay, salonu dolduran izleyicilerine en özel şarkılarını seslendirdi.

Sırt dekolteli, 2 parçadan oluşan kostümüyle de göz kamaştıran Zuhal Olcay, izleyicisinin eşliği karşısında zaman zaman gözyaşlarına da hakim olamadı ve "Coşkunuz, enerjiniz öyle özel ki, ağlamamak için kendimi zor tutuyorum ama gözlerimin dolmasına da engel olamıyorum" dedi.

Olcay'ın orkestrasında yer alan besteci Cem Tuncer ile dansı da konserin en özel anlarından oldu.