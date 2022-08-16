Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı Kim Seslendirecek? Bomba Adaylar...

Kulislerle konuşulanlara göre; Cumhuriyet'in yüzüncü yıl marşını bestelemesi hususunda iki kişinin ismi ön plana çıkıyor. Fahir Atakoğlu ve Fazıl Say...

"Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı hiç şüphesiz ülke genelinde büyük bir coşkuyla kutlanacak. Cumhuriyetin yüzüncü yıl marşını besteleyecek ve seslendirecek sanatçı da merakla bekleniyor.

Kaynak: Snob Magazin

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