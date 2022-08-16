Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı Kim Seslendirecek? Bomba Adaylar... - Son Dakika
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Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı Kim Seslendirecek? Bomba Adaylar...

16.08.2022 15:57
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı Kim Seslendirecek? Bomba Adaylar...

2023 yılı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı olması sebebiyle önem taşıyor. Gazeteci Arif Hür, Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı bestelemesi ve seslendirmesi muhtemel sanatçıları köşesine taşıdı. İşte kulislerde konuşulan bomba isimler...

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla yapılacak kutlamalar için şimdiden geri sayıma geçildi.

Cumhuriyetin yüzüncü yıl marşını besteleyecek ve seslendirecek sanatçı merakla bekleniyor.

Gazeteci Arif Hür, Cumhuriyet'in yüzüncü yıl marşını bestelemesi ve seslendirmesi muhtemel kişileri köşesine taşıdı. Hür, "Cumhuriyet'in yüzüncü yıl marşını seslendirmesi hususunda Tarkan, Kıraç, Haluk Levent ve Kenan Doğulu'nun adı kulislerde dolaşıyor" dedi.

İşte Arif Hür'ün dikkat çeken o yazısı:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı hiç şüphesiz ülke genelinde büyük bir coşkuyla kutlanacak. Cumhuriyetin yüzüncü yıl marşını besteleyecek ve seslendirecek sanatçı da merakla bekleniyor.

Kulislerle konuşulanlara göre; Cumhuriyet'in yüzüncü yıl marşını bestelemesi hususunda iki kişinin ismi ön plana çıkıyor. Fahir Atakoğlu ve Fazıl Say...

Cumhuriyet'in yüzüncü yıl marşını seslendirmesi hususunda ise Tarkan, Kıraç, Haluk Levent ve Kenan Doğulu'nun adı kulislerde dolaşıyor.

Cumhuriyetin yüzüncü yıl marşını besteleyecek ve seslendirecek sanatçı önümüzdeki aylarda netleşir diye tahmin ediyorum..."

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Kaynak: Snob Magazin

Türkiye Cumhuriyeti, Kenan Doğulu, Cumhuriyet, Tarkan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı Kim Seslendirecek? Bomba Adaylar... - Son Dakika

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