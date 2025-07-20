21. Geleneksel Tarhana Festivali Bilal Sonses Konseriyle Başladı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde bu yıl 21'incisi düzenlenen Geleneksel Tarhana Festivali'nin ilk günü, ünlü sanatçı Bilal Sonses'in konseriyle taçlandı.

Binlerce Gedizlinin doldurduğu amfi tiyatroda sahne alan Sonses, en sevilen şarkılarını seslendirerek hayranlarına unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

Coşkulu kalabalığa hayran kalan başarılı şarkıcı, enerjisiyle Gedizlileri adeta mest etti. Konser boyunca dinleyicileriyle sık sık etkileşime giren Bilal Sonses, sahneden hayranlarına olan sevgisini dile getirdi. Gedizliler de sanatçının şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ederek festivalin ilk gününe damga vuran bu konserin tadını doyasıya çıkardı.

Konserin sonunda sahneye gelen Kaymakam Emrah Uzun, Milletvekili Ahmet Erbaş, Belediye Başkanı Necdet Akel, amfi tiyatroyu dolduran vatandaşlara ve Bilal Sonses'e teşekkürlerini ilettiler. Protokol üyeleri, sanatçıya bir hediye takdiminde bulunarak tüm katılımcılara iyi eğlenceler dilediler. Festival, önümüzdeki günlerde farklı etkinlikler ve konserlerle devam edecek. - KÜTAHYA