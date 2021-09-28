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25. Altın Objektif Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika

25. Altın Objektif Ödülleri sahiplerini buldu

28.09.2021 11:06
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Altın Objektif Ödülleri, 25. Kez sahiplerini buldu.

Altın Objektif Ödülleri, 25. Kez sahiplerini buldu. Turkcell ana sponsorluğunda CVK Park Bosphorus Hotel İstanbul ev sahipliğinde gerçekleştirilen törene, pandemi kuralları dahilinde ilgi yoğundu.

MGD Başkanı Okan Sarıkaya, bu yıl 25. kez düzenlenen Altın Objektif Ödülleri'ni, pandemi koşullarına rağmen kurallar dahilinde kusursuz bir organizasyon düzenledikleri için mutlu olduğunu belirtti.

Ödüller alkışlar arasında sahiplerini buldu

Gecenin sunuculuğunu Özge Özder ile Hakan Bilgin'in üstlendi.  Sibel Can'ın şarkıları ile damga vurduğu gecede şıklık yarışı yaşandı.

25. Altın Objektif Ödülleri sahiplerini buldu

KIRMIZI HALI RÖPORTAJLAR VE DEMEÇLER

Kıvanç Tatlıtuğ'dan iklim krizi mesajı

'Tarım Bizim Geleceğimiz' projesi ile Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi ödülünü alan Kıvanç Tatlıtuğ, "İklim kriziyle net bir şekilde yüzleşmiş olduğumuz bugünlerde, bizler ve gelecek nesiller için yaşanabilir bir dünya bırakmak hepimizin görevi. Bu yüzden bir aktör ve tanınan bir kişi olarak, verebileceğim en büyük desteğin bu farkındalığı daha büyük kitlelere ulaştırmak olduğu inancındayım. Sizin özellikle bunu fark etmiş olmanız ve bu ödüle beni layık görmeniz beni ekstra mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Sibel Can: Beraber büyüdük

25 yıldır birbirimizi hiç kırmadık üzmedik bence en önemli şey bu. Bu gece sizlerle beraber olmaktan dolayı çok mutluyum. Belki de hayatımın en özel gecesinde sahneye çıkıyorum. Dostluğumuz ve arkadaşlığımız hiç bozulmasın istiyorum dedi. Sibel Can 6 şarkı söyledi ve Padişah şarkısı ile bitirdi.

25. Altın Objektif Ödülleri sahiplerini buldu

Erdal Beşikçioğlu

Çekimleri başlayan yeni filminde Bergen'in eşini oynayan Erdal Beşikçioğlu ödül aldığı gecede film için bıraktığı yeni bıyıklarıyla dikkat çekti

Murat Yıldırım

Geceyi düzenleyen MGD'ye, Ramo ekibine ve Show TV'ye teşekkür etti.

Mustafa Ceceli

Aldıkları ödüllerle poz veren Mustafa Ceceli ve Sefo, birbirlerini tebrik etti. Beraber yeni bir single yapabileceklerinin sinyallerini verdi. Mustafa Ceceli ise, gecesi gündüzü birbirine giren muhabir arkadaşlara teşekkür ederim, ödülü onlar adına alıyorum dedi.

Ziynet Sali

Çok heyecanlıyım, müzikal yolculuğumda ve kariyerimde hatta her şarkımda şahitlik ettiniz bu yolculuğumda bana onur verdiniz, kendimi prensesler gibi hissediyorum. Bana böyle hissettiren bütün magazin gazeteci arkadaşlarıma teşekkür ederim dedi. hepinizi çok seviyorum çok teşekkürler dedi.

Songül Öden

Bu yolculuğumda bana yardımcı olan bana destek olan herkese teşekkür ederim dedi.

25. Altın Objektif Ödülleri sahiplerini buldu

Alina Boz

Beni bu ödüle layık gördükleri için MGD'ye çok teşekkür ederim, tüm Maraşlı ekibine de selamlarımı yolluyorum teşekkür ediyorum dedi. Benim için çok özel bir projeydi bu da onun kanıtı oldu dedi.

Ebru Yaşar

Çok teşekkür ediyorum bu akşam sizlerle olmaktan dolayı mutluyum, albümümde emeği geçen tüm sanatçı dostlarıma emek veren arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu güzel MGD gecesinde basın emekçisi tüm arkadaşlarla birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum.

Ezgi Mola

Tüm ekibim adına ve kaybettiğimiz kadınlarımız için almak istiyorum. Kadın cinayetlerinin artık durdurulmasını istiyorum. Birlikte ve güçlü bir gelecek istiyorum. Yasaların sonuna kadar da bizim yanımızda olmasını istiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Sevgili magazin gazeteci derneğine sonsuz teşekkürler ediyorum dedi.

25. Altın Objektif Ödülleri sahiplerini buldu

Birkan Sokullu

Masumlar Apartmanı, hem mesleki hem de kişisel açıdan kariyerim için çok özel bir çalışma oldu. Buradan herkese teşekkür ederim dedi.

Burcu Özberk

Geceye yeğeni ile katılan Özberk, yeğeninin hem özel fotoğrafçısı hem de kavalyesi olduğunu belirtti. Hayatının anlamı olduğunu belirttiği yeğeni Can, gece boyunca Özberk'in özel fotoğrafçılığını yaptı.

25. Altın Objektif Ödülleri sahiplerini buldu

Sakiler Grubu

Pandemiye dikkat çekerek, pandemi olmasaydı gruplarının da oluşmayacağını söyledi.

Gecede ödül alanların tam listesi şöyle:

Türkiye'nin Marka Yüzü

Arçelik

Türkiye'nin Sanat Elçisi

Haluk Bilginer

Yılın Drama Dizisi

Kardeşlerim

Yılın Drama Dizi Oyuncusu Kadın

Alina Boz - Maraşlı

25. Altın Objektif Ödülleri sahiplerini buldu

Yılın Drama Dizi Oyuncusu Erkek

Feyyaz Duman - Baraj

Yılın Romantik Komedi Dizisi

Aşk Mantık İntikam

Yılın Romantik Komedi Dizi Oyuncusu Kadın

Burcu Özberk

Yılın Romantik Dizi Oyuncusu Erkek

İlhan Şen

Yılın Aksiyon Dizisi

Ramo – Show TV

Yılın Aksiyon Dizi Oyuncusu Erkek

Murat Yıldırım

Yılın Aksiyon Dram Dizisi

Teşkilat

Yılın Aksiyon Dram Dizisi Oyuncusu Kadın

Deniz Baysal Yurtçu

Yılın Aksiyon Dram Dizisi Oyuncusu Erkek

Çağlar Ertuğrul

Yılın Dijital Platform Dizisi

Bir Başkadır

Yılın Dijital Platform Dizi Oyuncusu Kadın

Öykü Karayel

25. Altın Objektif Ödülleri sahiplerini buldu

Yılın Dijital Platform Dizi Oyuncusu Erkek

Fatih Artman

Yılın Gündüz Kuşağı

Didem Yılmaz – Show TV

Yılın Gündüz Haber Kuşağı Programı

Saynur Tezel – Günün Nabzı – Haber Global

Yılın Aktüel Programı

Hayatın Senin Elinde – Osman Müftüoğlu/ Melda Yücel

Yılın Ekonomi Programı

Güzem Yılmaz – Piyasa Ekranı – Bloomberg HT

Yılın Spor Tartışma Programı

Takım Oyunu A Spor – Levent Tüzemen

Yılın Komedi Programı

Güldür Güldür – Show TV

Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi Elçisi

Kıvanç Tatlıtuğ

Yılın Rap Şarkısı

Sefo – Bilmem Mi

Yılın Şarkısı

Ah Ellerim Kırılaysı – Tuğçe Kandemir

Yılın Yorumcusu Pop Kadın

Ziynet Sali

25. Altın Objektif Ödülleri sahiplerini buldu

Yılın Yorumcusu Pop Erkek

Mustafa Ceceli

Yılın Arabesk Fantezi Yorumcusu

Ebru Yaşar

Yılın Proje Albümü 2021

Emir Ersoy 1977

Jeruselam East & West Orkestrası

Yılın Çıkış Yapan Yorumcusu

Sakiler – Dünyadan Uzak

Yılın Haber Spikeri Kadın

Hilal Özdemir

Yılın Haber Spikeri Erkek

Deniz Bayramoğlu

25. Altın Objektif Ödülleri sahiplerini buldu

Yılın Program Sunucusu Kadın

Pelin Çift – TRT 1

Yılın Program Sunucusu Erkek

Kenan İmirzalıoğlu - ATV

Yılın Haber Tartışma Programı Kadın

Afşin Yurdakul – HT 360 - Habertürk

Yılın Haber Tartışma Programı Erkek

Ahmet Hakan – Tarafsız Bölge – CNN Türk

Yılın Magazin Programı

Pazar Sürprizi – Show TV – Buse İskenderoğlu

MGD 25. Yıl Özel Ödül

Sibel Can

Yılın Tiyatro Oyuncusu Erkek

Erdal Beşikçioğlu

Yılın Tiyatro Oyuncusu Kadın

Songül Öden

Yılın Tiyatro Oyunu

Lal Hayal

Yılın En İyi Dizisi

Masumlar Apartmanı

Yılın En İyi Dizi Oyuncusu Kadın

Ezgi Mola

Yılın En İyi Dizi Oyuncusu Erkek

Birkan Sokullu

BASIN ÖDÜLLERİ

Yazılı Basın Yılın Fotoğrafı

Hakan Kırarslan – Posta Gazetesi

Umut Ünver – Milliyet Gazetesi

Recep Aslan – Akşam Gazetesi

Doğan Savaş – Takvim Gazetesi

Deniz Boy – Hürriyet Gazetesi

Yazılı Basın Yılın Röportajı

Barbaros Tapan – Hürriyet Gazetesi

Dilek Dallıağ – Anadolu Ajansı

Merve Yurtyapan – Sabah Gazetesi

Yazılı Basın Yılın Haberi

İlker Gezici – Sabah Gazetesi

İsmail Bayrak – Hürriyet Gazetesi

Sercan Kısmet – Milliyet Gazetesi

Mehmet Üstündağ – Hürriyet Gazetesi

Ömer Karahan – Sabah Gazetesi

Hakan Uç – Sabah Gazetesi

Yusuf İzel – Sabah Gazetesi

Erçin Dağ Eysen – Akşam Gazetesi

TV Yılın Röportajı

Uğur Kotan – Beyaz TV

Ömür Sabuncuoğlu – Pazar Sürprizi – Show TV

TV Yılın Haberi

Eren Gürel – Pazar Sürprizi – Show TV

Hüseyin Altun – Magazin D – Kanal D

Nuri Altuntaş – TV 100

TV Yılın Magazin Görüntüsü

Cengizhan Dönmez – TV 100

Atakan Makar – Cumartesi Sürprizi – Show TV

Tolga Bozduman – Magazin D – Kanal D

Yılın İnternet Haberi Görüntüsü

Kamil Sümer – Magazinburada

25. Altın Objektif Ödülleri sahiplerini buldu

Basın Meslek Onur Ödülü

Arzu Akbaş Zor

Reşat Balcıoğlu

Yusuf İzel

Bülent İpek

İlknur Taş

İnternet Yılın Haberi

Hakan Yağcı – Habertürk

Onur Aydın – Habertürk

Tolga Aslan – Habertürk

Akif Yaman – Gazetemagazin

25. Altın Objektif Ödülleri sahiplerini buldu

Mustafa Ceceli, Sabah Gazetesi, Habertürk, Altın, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin 25. Altın Objektif Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: 25. Altın Objektif Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika
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