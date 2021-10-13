27 yıl hapis istemiyle yargılanan Bulut Duman hakkında zorla getirme kararı çıktı

Kadıköy'deki evinde 7 Kasım 2020 tarihinde eşcinsel birliktelik yaşadığı A.E.H.'ye (27), bebeğine cinsel istismarda bulunmasına yönelik tekliflerde bulunduğu iddia edilen şarkıcı Bulut Duman'ın (31) "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 27 yıl hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

TANIĞIN ANLATTIKLARI KAN DONDURDU

Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Bulut Duman katılmazken, taraf avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmada tanık olarak dinlenen A.E.H., Bulut Duman ile internet üzerinden tanıştıklarını, kendisini Alp olarak tanıtan Bulut Duman ile ilişkiye girdiklerini, Duman'ın kendisine bebeğinin cinsel istismarına yönelik tekliflerde bulunduğu öne sürerek, "Bulut bana çocuğunun annesinin olmadığını, 30 bin dolar karşılığında taşıyıcı anneye yaptırdığını söyledi. Çocuğun annesinin Gürcistanlı taşıyıcı bir anne olduğunu söyledi" dedi.

TEHDİT İDDİASI

Bunun üzerine söz alan sanık avukatı, "Bu olaydan önce müvekkilime tehdit mesajı gönderilmiş, 300 bin lira talep edilmiştir. 'Eğer bu parayı vermezsen çocuğunu bir daha göremezsin' demiştir. Bulut Duman tehdit eden şahsı şikayete giderken yolda ayağından vurulmuştur. Kendisi psikoloji mezunudur ve psikologdur. Sanığı gelecek celse hazır etmeye çalışacağız" dedi.

BULUT DUMAN ZORLA GETİRİLECEK

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, müştekinin annesi olarak gözüken A.A.'nın müşteki sıfatıyla beyanının alınmasına hükmetti. Sanık Bulut Duman'ın zorla getirilmesine karar veren mahkeme, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şarkıcı Bulut Duman'ın Kadıköy'deki evinde internet üzerinden tanıştığı ve eşcinsel birliktelik yaşadığı A.E.H.'ye, bebeğinin cinsel istismarına yönelik teklifte bulunduğu anlatıldı. İddianamede, Duman'ın "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 27 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması talep edildi.