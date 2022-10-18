Cinsiyet değiştirip kadın olmuştu! Ünlü fenomen Beren Güney, pantolonunun önünü açıp poz verdi - Son Dakika
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Cinsiyet değiştirip kadın olmuştu! Ünlü fenomen Beren Güney, pantolonunun önünü açıp poz verdi

18.10.2022 18:48

Toplamda 30'a yakın ameliyat olarak erkekten kadına dönen sosyal medya fenomeni Beren Güney, sosyal medya hesabından pantolonunun önünü açarak poz verdi. Güney'in bu pozu sosyal medyada gündem oldu.

Cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirmesi nedeniyle çok konuşulan sosyal medya fenomeni Beren Güney, şimdilerde sosyal medyada epey aktif. Beren Güney, Instagram hesabından yaptığı iddialı paylaşımla adından söz ettirdi. Kot kombiniyle poz veren Beren Güney'in, pantolonunun önünü açıp poz vermesi dikkatlerden kaçmadı.

FOTOĞRAFA YORUM YAĞDI

Instagram'da 500 binden fazla takipçisi bulunan Beren Güney'in paylaşımlarına sayısız yorum yapılıyor. Sosyal medya kullanıcıları, ''Ne yaptın kendine! Erkek halin daha iyiydi'' ve ''Çok yapay görünüyor'' gibi yorumlarda bulundu.

Cinsiyet değiştirip kadın olan fenomenin pantolonunun önünü açıp verdiği poz bomba etkisi yarattı

ÜNLÜ SPORCULARI İFŞALAMASIYLA BİLİNİYOR

Bir dönem Kerem Tunçeri'nin mesajlarını ifşa eden Beren Güney, magazin aleminin gündemine bomba gibi düşmüştü. Futbolcu Mohamed Elneny ile olan yazışmalarını da ifşa eden Beren Güney, tanınırlığını arttırdı.

İşte Beren Güney'in o pozu:

Cinsiyet değiştirip kadın olan fenomenin pantolonunun önünü açıp verdiği poz bomba etkisi yarattı
YORUMLAR
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Sosyal Medya, Beren Güney, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Cinsiyet değiştirip kadın olmuştu! Ünlü fenomen Beren Güney, pantolonunun önünü açıp poz verdi - Son Dakika


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